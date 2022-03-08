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Оккупанты собирают силы и готовятся захватить Николаев: что известно

Оккупанты хотят взять Николаев любой ценой

8 марта 2022, 18:10 comments1672
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким рассказал, что оккупанты РФ с огромными силами готовятся захватить город и уже перегруппировались.

Оккупанты собирают силы и готовятся захватить Николаев: что известно

Чиновник сообщил, что город готов к защите (фото из открытых источников)

По его словам, оккупанты  хотят захватить Николаев любой ценой.

"Видимо, им поставили задачу взять наш город любой ценой", — сказал Ким.

Глава ОГА успокоил жителей города и подчеркнул, что защитники Николаева готовы к обороне. И у оккупантов ничего не получится.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты десантируются в Николаевской области. В Николаевской области оккупанты высадили десант. Согласно информации, была высадка десанта в районе Баловного. 4 вертолета. Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким. Также продолжаются бои у Калиновки. Их там разбили. Часть 2 марта пошла назад в сторону Баштанки. В настоящее время в городе Николаев врага нет. По его словам, украинские военные прижали к земле высадившийся в аэропорту десант, стреляют на поражение и требуют их сдаться в плен.

Также "Комментарии" информировали о том, что на 9 день войны в оккупанты нацелились на Николаев, армия оккупантов может попытаться завладеть Николаевом. Силы противника подошли к городу по нескольким направлениям. Как утверждает Николаевский городской голова, в настоящее время в областной центр Николаевской области по херсонскому направлению идет на прорыв колонна вражеских танков. Танки были бы уже в городе, но агрессору пришлось вступить в бой. Еще сюда подходят военные подразделения из Баштанского и Снегиревского направлений.



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Источник: https://fb.watch/bDcIm06G_v/
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