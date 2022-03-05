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Оккупанты снова бомбят по мирным жителям в Ахтырке (ВИДЕО)

Вражеская авиация нанесла новый авиаудар в Ахтырке

5 марта 2022, 18:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Вражеские самолеты нанесли новые авиаудары по мирным жителям городка Ахтырка Сумской области 5 марта. Видеоролик разместил в социальных сетях глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

Оккупанты снова бомбят по мирным жителям в Ахтырке (ВИДЕО)

Поселок снова бомбят (фото из открытых источников)

Видео сопровождает его комментарий: "Ахтырка. Авиационные бомбардировки продолжаются. Россияне уничтожают мирных жителей Украины. 5 марта 2022 года".

При этом еще в первые дни вражеской агрессии было обстреляно местное дошкольное учреждение. В Ахтырском садике погибли люди, были и ранены.

28 февраля агрессор взорвал помещение нефтебазы в этом населенном пункте. На следующий день, 1 марта, здесь уже обстреляли территорию воинской части.

Третьего марта из-за обстрелов оккупантов была уничтожена местная теплоэлектроцентраль, также огонь агрессора был направлен на помещение вокзала, где в то время погибли граждане.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в военные РФ из пулеметов расстреляли автомобиль. 4 марта под Киевом в Ворзеле российские захватчики расстреляли гражданский автомобиль, в котором находились шесть человек. Известно, что люди на автомобиле пытались уехать из Киевской области, где в течение нескольких дней ведутся активные обстрелы. На пути они встретили колонну вражеской техники, на танках которых была буква "V". И кафиры открыли из пулеметов огонь по автомобилю, в результате погибли два человека — женщина и 17-летняя девушка. Еще четверо получили ранения, среди них 7-летний ребенок. Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту расстрела российскими захватчиками гражданского автомобиля с людьми.


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Источник: https://t.me/Zhyvytskyy/787
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