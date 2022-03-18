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Оккупанты расстреливают "гуманитарные коридоры": как выглядят вырвавшиеся из Мариуполя автомобили (ФОТО)

Оккупанты продолжают расстреливать "гуманитарные коридоры" в Мариуполе

сегодня, 18:40
Автор:

Лиля Воробьева
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На днях в Запорожье и другие города начали прибывать первые переселенцы, которым удалось вырваться из оккупированного Мариуполя. Оккупанты обстреливают "гуманитарные коридоры". Людям расстреляли автомобили, но несмотря на это, им удалось скрыться. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию от политиков Виктории Сюмар и Ярослава Железняка.
Виктория Сюмар показала автомобили людей, которые все же решились выехать из оккупированного города под минометными обстрелами. Политик также подчеркнула, что вражеские войска терпят поражение.
Вот такие авто приезжают в Запорожье из Мариуполя. Вот так люди выезжают под прямыми минометными обстрелами. Вот такие "гуманитарные коридоры" в РФ. Мариуполь — точка номер один на военной карте Украины. Российские войска терпят поражение: на южном направлении, возле Николаева, и наши вплотную приблизились к Херсону, вокруг Киева. Продвижения нет вокруг Харькова. Поэтому главные бои на Востоке, в первую очередь, за Мариуполь и в других горячих точках Донецкой и Луганской областей. За 21 день войны заявлена цель "ЛДНР в пределах областей" очень далека от реализации . "Операция" явно пошла не по плану",- заявила политик.
Оккупанты расстреливают ”гуманитарные коридоры”: как выглядят вырвавшиеся из Мариуполя автомобили (ФОТО) - фото 2
Нардеп Ярослав Железняк показал фото автомобиля, на котором его сестра с семьей выезжали из Мариуполя. По его словам, в машине заднего стекла не было. Люди по дороге в Бердянск поочередно 12 часов закрывали дыру одеялом.
"Им повезло – многие застряли в городе из-за того, что их машины сгорели или нет бензина. Моя сестра вчера вышла на связь! Это был первый звонок за 8 дней полного молчания. 8 марта она позвонила на 1 минуту, и потом пропала. После этого офис Киевстара в центре, который был единственным источником мобильной сети, разбомбили.  Сестра и ее семья живы. Были в доме, но когда начались сильные обстрелы градами, переехали в бомбоубежище Вчера смогли выехать из Мариуполя. Мангуш-Бердянск-Токмак-Василовка-Каменское – Запорожье. Дорога заняла более 24 часов, но все уже хорошо”, — сообщил политик.
Оккупанты расстреливают ”гуманитарные коридоры”: как выглядят вырвавшиеся из Мариуполя автомобили (ФОТО) - фото 3
Оккупанты расстреливают ”гуманитарные коридоры”: как выглядят вырвавшиеся из Мариуполя автомобили (ФОТО) - фото 4
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Мариуполь оккупанты сбросили уже около 100 авиабомб.

 

Оккупанты расстреливают "гуманитарные коридоры": как выглядят вырвавшиеся из Мариуполя автомобили (ФОТО)

Люди убегают под минометными обстрелами (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2427377844063353&set=a.672492386218583
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