Оккупанты расстреливают "гуманитарные коридоры": как выглядят вырвавшиеся из Мариуполя автомобили (ФОТО)

На днях в Запорожье и другие города начали прибывать первые переселенцы, которым удалось вырваться из оккупированного Мариуполя. Оккупанты обстреливают "гуманитарные коридоры". Людям расстреляли автомобили, но несмотря на это, им удалось скрыться. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию от политиков Виктории Сюмар и Ярослава Железняка.

Виктория Сюмар показала автомобили людей, которые все же решились выехать из оккупированного города под минометными обстрелами. Политик также подчеркнула, что вражеские войска терпят поражение.

Вот такие авто приезжают в Запорожье из Мариуполя. Вот так люди выезжают под прямыми минометными обстрелами. Вот такие "гуманитарные коридоры" в РФ. Мариуполь — точка номер один на военной карте Украины. Российские войска терпят поражение: на южном направлении, возле Николаева, и наши вплотную приблизились к Херсону, вокруг Киева. Продвижения нет вокруг Харькова. Поэтому главные бои на Востоке, в первую очередь, за Мариуполь и в других горячих точках Донецкой и Луганской областей. За 21 день войны заявлена цель "ЛДНР в пределах областей" очень далека от реализации . "Операция" явно пошла не по плану",- заявила политик.