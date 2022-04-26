logo

BTC/USD

38347.51

ETH/USD

2842.58

LTC/USD

100.11

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Оккупанты пытаются наступать на Кривой Рог: в направлении Гуляйполя идут сложные бои
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты пытаются наступать на Кривой Рог: в направлении Гуляйполя идут сложные бои

ВСУ продолжают эффективно обороняться

сегодня, 22:00
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, в направлениях населенного пункта Гуляйполе и Запорожья продолжаются тяжелые бои, в которых задействованы агрессоры РФ и бойцы ВСУ. Враги прикладывают "чрезвычайные усилия" в своих попытках продвинуться в Кривой Рог. Об этом представитель ОП сообщил, выступая на вечернем брифинге.

Оккупанты пытаются наступать на Кривой Рог: в направлении Гуляйполя идут сложные бои

Оккупанты пытаются наступать на Кривой Рог (фото из открытых источников)

"В направлении Гуляйполя и Запорожья идут тяжелые бои. Наши войска совершают удары по скоплениям российской техники и пунктам управления, полевым складам. И чрезвычайные усилия противник прикладывает в направлении Кривого Рога, концентрируя свои силы на севере Херсонской области, пытаясь продвинуться в сторону Кривого Рога, но сегодня, в течение суток, они понесли там потери", — сказал чиновник.

Также советник главы ОП сообщил об успешной операции по захватчикам на территории этого района. В частности, возле села Большая Александровка Херсонского региона украинские военные уничтожили около 70 оккупантов и сорвали склады с боеприпасами.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты могут в ближайшие дни начать наступление на Кривой Рог. Агрессор собирает военные подразделения, чтобы наступать из Херсонского региона в направлении Кривого Рога. Уже в ближайшее время он может начать атаковать, но вокруг города уже выстроена оборона, а наши бойцы готовы к разному сценарию развития штурма. Как добавил городской чиновник, бойцы гарнизона и военные подразделения Кривого Рога подготовились, чтобы встретить оккупантов. Вокруг Кривого Рога построена глубоко эшелонированная оборона и оборудованы многоступенчатые укрепленные районы.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!