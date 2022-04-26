Оккупанты пытаются наступать на Кривой Рог: в направлении Гуляйполя идут сложные бои

По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, в направлениях населенного пункта Гуляйполе и Запорожья продолжаются тяжелые бои, в которых задействованы агрессоры РФ и бойцы ВСУ. Враги прикладывают "чрезвычайные усилия" в своих попытках продвинуться в Кривой Рог. Об этом представитель ОП сообщил, выступая на вечернем брифинге.

Оккупанты пытаются наступать на Кривой Рог (фото из открытых источников)

"В направлении Гуляйполя и Запорожья идут тяжелые бои. Наши войска совершают удары по скоплениям российской техники и пунктам управления, полевым складам. И чрезвычайные усилия противник прикладывает в направлении Кривого Рога, концентрируя свои силы на севере Херсонской области, пытаясь продвинуться в сторону Кривого Рога, но сегодня, в течение суток, они понесли там потери", — сказал чиновник.

Также советник главы ОП сообщил об успешной операции по захватчикам на территории этого района. В частности, возле села Большая Александровка Херсонского региона украинские военные уничтожили около 70 оккупантов и сорвали склады с боеприпасами.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты могут в ближайшие дни начать наступление на Кривой Рог. Агрессор собирает военные подразделения, чтобы наступать из Херсонского региона в направлении Кривого Рога. Уже в ближайшее время он может начать атаковать, но вокруг города уже выстроена оборона, а наши бойцы готовы к разному сценарию развития штурма. Как добавил городской чиновник, бойцы гарнизона и военные подразделения Кривого Рога подготовились, чтобы встретить оккупантов. Вокруг Кривого Рога построена глубоко эшелонированная оборона и оборудованы многоступенчатые укрепленные районы.

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