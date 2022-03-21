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Оккупанты провели химическую атаку в Сумах

Оккупанты вели прицельный огонь по пригороду Сум

сегодня, 07:47
Автор:

Кравцев Сергей
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На химическом предприятии "Сумыхимпром", расположенном на выезде из Сум в сторону Ахтырки и Харькова в результате обстрелов произошла утечка аммиака. Радиус зоны поражения составляет около 2,5 км. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Оккупанты провели химическую атаку в Сумах

Сумыхимпром. Фото: из открытых источников

Сумская область стала одной из первых в Украине, в которую вторглись российские оккупационные войска. И те опасения, которые делали многие военные и эксперты относительно возможной катастрофы, если россияне ударят по "Сумыхимпрому" оказались верными. Ранее уже сообщалось о вытечке аммиака, но тогда эти новости официальные власти области и города опровергали, называли их фейками российских пропагандистов, которые пытаются запугать горожан. Теперь же информация действительно подтвердилась. Оккупанты не могут взять под контроль Сумы, но не прекращают попыток обстреливать пригород Сум.

"Внимание! 21.03.2022 года. 04.30. Утечка аммиака Сумыхимпром!", – написал Дмитрий Живицкий в сети.

Он также пояснил, аммиак легче воздуха. Поэтому горожанам нужно как можно быстрее спуститься в подвалы, укрытия, нижние этажи многоэтажек.

На момент написания своего поста Живицкий отметил, что зона поражения составляет примерно 2,5 км. Учитывая направление ветра, под угрозой оказалось село Новоселица, в сторону Сум ветер не был направлен. В работу оперативно включились аварийные бригады завода и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Источник: https://t.me/Zhyvytskyy/1298
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