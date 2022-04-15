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Оккупанты попали ракетой в отделение "Новой почты" в Николаеве: что известно

Виталий Ким рассказал об обстреле российских оккупантов

сегодня, 21:27
Автор:

Лиля Воробьева
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Захватчики из РФ во время ракетных обстрелов города Николаев разрушили здание, в котором работало гражданское учреждение – отделение "Новой почты". Об этом сообщил в социальных сетях глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Оккупанты попали ракетой в отделение "Новой почты" в Николаеве: что известно

Оккупанты снова обстреляли город (фото из открытых источников)

По словам николаевского чиновника, гражданское почтовое учреждение полностью разрушено. Также три жителя областного центра получили ранения в результате обстрела.

"Объясните мне, зачем стрелять дорогой ракетой в гражданское отделение Новой почты? Они думают мы там прячем военных? Мы Новой почтой передаем снаряды? Устрашения?", — отмечает в своем сообщении глава Николаевской ОВА.

При этом руководитель Николаевской областной военной администрации еще раньше сообщил, что не видит угрозы прорыва захватчиков из РФ через город Вознесенск в Одессу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что показали, как выглядит разрушенный оккупантами Николаевский аэропорт . В социальных сетях выставили фотографии, на которых можно увидеть разрушенный российскими захватчиками Николаевский международный аэропорт. Последствия бомбардировок – ужасающие. Фотографии опубликованы в Instagram фотографом johnniezigger. В сообщении отмечено, что местные жители связывали с городским аэропортом собственные надежды на успешное экономическое развитие региона, изменения к лучшему в городе и области, продвижение вперед. Поэтому им трудно смотреть на эти фото и сдерживать собственные эмоции, констатируя произошедшее. Автор фотографов убежден, что кафиры разрушают все, что мы построили и создали, уносят сотни жизней, травмируют наших детей и ломают тысячи судеб.


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Источник: https://t.me/mykolaivskaODA/1065
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