Оккупанты попали ракетой в отделение "Новой почты" в Николаеве: что известно

Захватчики из РФ во время ракетных обстрелов города Николаев разрушили здание, в котором работало гражданское учреждение – отделение "Новой почты". Об этом сообщил в социальных сетях глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Оккупанты снова обстреляли город (фото из открытых источников)

По словам николаевского чиновника, гражданское почтовое учреждение полностью разрушено. Также три жителя областного центра получили ранения в результате обстрела.

"Объясните мне, зачем стрелять дорогой ракетой в гражданское отделение Новой почты? Они думают мы там прячем военных? Мы Новой почтой передаем снаряды? Устрашения?", — отмечает в своем сообщении глава Николаевской ОВА.

При этом руководитель Николаевской областной военной администрации еще раньше сообщил, что не видит угрозы прорыва захватчиков из РФ через город Вознесенск в Одессу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что показали, как выглядит разрушенный оккупантами Николаевский аэропорт . В социальных сетях выставили фотографии, на которых можно увидеть разрушенный российскими захватчиками Николаевский международный аэропорт. Последствия бомбардировок – ужасающие. Фотографии опубликованы в Instagram фотографом johnniezigger. В сообщении отмечено, что местные жители связывали с городским аэропортом собственные надежды на успешное экономическое развитие региона, изменения к лучшему в городе и области, продвижение вперед. Поэтому им трудно смотреть на эти фото и сдерживать собственные эмоции, констатируя произошедшее. Автор фотографов убежден, что кафиры разрушают все, что мы построили и создали, уносят сотни жизней, травмируют наших детей и ломают тысячи судеб.

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