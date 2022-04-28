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Оккупанты похитили 35 из 49 руководителей территориальных общин в Херсонской области

В Васильевке Запорожской области российские оккупанты 12 дней пытали участника АТО

сегодня, 17:48
Автор:

Лиля Воробьева
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В Херсонской области агрессоры из РФ похитили 35 из 49 глав местных территориальных общин. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Оккупанты похитили 35 из 49 руководителей территориальных общин в Херсонской области

Оккупанты похищают руководителей общин (фото из открытых источников)

"Рашисты похищают и подвергают пыткам жителей временно оккупированных территорий Украины, грабят объекты культурного наследия. По информации Херсонского ОВА, из 49 руководителей территориальных общин области во время оккупации похищено 35. 17 из них отпустили, многие находятся в плену", — сообщил .

Денисова отметила, что в населенном пункте Васильевка Запорожского региона захватчики 12 дней подвергали пыткам участника АТО. Об этом случае сообщали Силы обороны Запорожского края. Его закрыли в камере, пытали электрическим током, отрезали пальцы и поломали четыре ребра.

По словам украинского омбудсмена, кафиры зашли в помещение Мелитопольского городского краеведческого музея. Там предатели показали им места, где хранилось золото скифов, найденное археологами в 50-х годах прошлого века.

Уполномоченная ВР отмечает, что действия России противоречат нормам международного гуманитарного права, в частности в этом случае нарушены нормы Женевской конвенции 1949 года, говорящие о защите потерпевших во время международных вооруженных конфликтов, и принципы Гаагской конвенции от 1907 года, указывающие на нарушение законов войны.

"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", — подытожила Денисова.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Херсоне прогремели взрывы – в городе перестало работать российское ТВ.


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