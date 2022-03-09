Оккупанты планируют перебросить "вагнеровцев" по направлению к Киеву: подробности

У агрессора планы о переброске тысячи "вагнеровцев" в направлении на Киев. Возможно, планирует усилить давление на главный город страны. Об этом сообщает в социальных сетях Генеральный штаб ВСУ.

Враг хочет привлечь к нападению боевиков (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, чтобы усилить действующую военную вооруженную группировку по киевскому направлению, захватчики составляют планы об усилении российских войск почти тысячей боевиков, входящих в состав частной военной компании "Лига", это бывшая частная военная компания "Вагнер".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что протестанты ВСУ показали, как уничтожают врага. Украинские защитники показали, как уничтожают технику противника. Военные опубликовали видеоролик, на котором снята работа противотанкистов 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский сообщил, сколько детей за 13 дней войны в Украине убили россияне. В городе Мариуполь, окруженный войсками российского агрессора, от обезвоживания организма умерла местная маленькая жительница. В общем, с начала агрессии России на Украину, по состоянию на сегодняшний день, 8 марта, от военных действий захватчиков умерло 50 детей. Об этом сказал глава Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед представителями парламента Британии. По словам украинского президента, сегодня, когда ушел 13-й день войны, в окруженном россиянами Мариуполе умерла маленькая горожанка, причина – обезвоживание. От обезвоживания. Агрессоры не пропускают в город ни продовольствие, ни воду. Не хотят дать жильцам. Просто они заблокированы в подвалах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!