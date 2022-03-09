Оккупанты отстреливают своих: в Черниговской области продолжаются ожесточенные бои

В Черниговском регионе продолжаются бои украинских защитников с российскими захватчиками. Об этом информируют представители Оперативного командования "Север" в социальных сетях, отмечая, что ситуацию контролируют Вооруженные силы Украины и силовики.

Они совершают настоящие зверства (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, захватчики паникуют и применяют на территории зверские методы — подвергают обстрелам населенные пункты и мирных жителей, совершают грабежи и уничтожают дома людей, направляя на них огонь артиллерии и танков. Целые подразделения захватчиков оцеплены нашими войсками. Чтобы прорвать его, они стреляют и эти огневые поражения наносят урон их же войскам, которые сейчас ведут ближние бои с украинскими вооруженными подразделениями.

Совсем недавно, мужественным защитникам, защищающим Черниговскую область, удалось обезвредить передовой пункт управления захватчиков и уничтожить несколько вражеских колонн с имеющейся у них бронетехникой. Враг шокирован и выбит из колеи, ведь сломаны его дальнейшие планы наступления.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Чернигове есть проблемы с водоснабжением и теплом. В городе Чернигов после обстрелов захватчиков сейчас непростая ситуация с водо- и теплоснабжением. Об этом, выступая во время телемарафона, сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко. Как он отметил, Чернигов находится на автономном электроснабжении, потому что отключен от общеукраинской сети. Атрошенко сообщил, что в большей части городских районов нет горячей воды и тепла в домах, на отдельных улицах нет даже холодного водоснабжения.

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