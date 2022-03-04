Оккупанты нацелились на Николаев: подробности

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Лиля Воробьева
На девятый день военного противостояния Украины с Россией армия оккупантов может попытаться завладеть Николаевом. Силы противника подошли к городу по нескольким направлениям. Об этом сообщает РБК-Украина, обнародовав комментарий о ситуации в городе мэра Николаева Александра Сенкевича.
Мэр Николаева Александр Сенкевич (facebook com senkevich aleksandr)
Как утверждает Николаевский городской голова, в настоящее время в областной центр Николаевской области по херсонскому направлению идет на прорыв колонна вражеских танков. Танки были бы уже в городе, но агрессору пришлось вступить в бой. Еще сюда подходят военные подразделения из Баштанского и Снегиревского направлений.
"Двигаются большие колонны военной техники, среди которых танки, установки "Град". Вероятно, они решили сегодня брать Николаев. Настроение боевое, будем воевать до последнего патрона. Город сдавать не будем. Оккупантам не сдадимся. Если они зайдут в город, будем вести городские войны", — подытожил Александр Сенкевич.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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