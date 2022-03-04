Оккупанты нацелились на Николаев: подробности

На девятый день военного противостояния Украины с Россией армия оккупантов может попытаться завладеть Николаевом. Силы противника подошли к городу по нескольким направлениям. Об этом сообщает РБК-Украина, обнародовав комментарий о ситуации в городе мэра Николаева Александра Сенкевича.

Мэр Николаева Александр Сенкевич (facebook com senkevich aleksandr)

Как утверждает Николаевский городской голова, в настоящее время в областной центр Николаевской области по херсонскому направлению идет на прорыв колонна вражеских танков. Танки были бы уже в городе, но агрессору пришлось вступить в бой. Еще сюда подходят военные подразделения из Баштанского и Снегиревского направлений.

"Двигаются большие колонны военной техники, среди которых танки, установки "Град". Вероятно, они решили сегодня брать Николаев. Настроение боевое, будем воевать до последнего патрона. Город сдавать не будем. Оккупантам не сдадимся. Если они зайдут в город, будем вести городские войны", — подытожил Александр Сенкевич.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Два российских подразделения в Киевской области постреляли друг друга: подробности. В Киевской области российские захватчики направили огненные залпы на своих воинов. Атака закончилась плачевно: россияне подбили залпами 9 собственных танков и 4 БТР.

Об этом информирует ТСН, ссылаясь на сообщения Сухопутных войск ВСУ, обнародовавших показания жителей Киевской области. По обнародованной информации, в Киевской области, в районе населенного пункта Севериновка, подразделения российских оккупационных войск начали бой с... такими же оккупационными частями россиян. Стрельба по порядку кончилась плачевно: была подбита вражеская техника.

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