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Оккупанты могут в ближайшие дни начать наступление на Кривой Рог

Защитники города готовы к любому развитию ситуации

24 апреля 2022, 23:27
Автор:

Лиля Воробьева
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Агрессор собирает военные подразделения, чтобы наступать с Херсонского региона в направлении Кривого Рога. Уже в ближайшее время он может начать атаковать, но вокруг города уже выстроена оборона, а наши бойцы готовы к разному сценарию развития штурма.

Оккупанты могут в ближайшие дни начать наступление на Кривой Рог

В ближайшие дни кафиры могут начать наступление на Кривой Рог (фото из открытых источников)

Об этом заявил Криворожский городской голова Александр Вилкул в эфире национального телемарафона. Цитаты из обнародованного заявления появились в социальных сетях.

Враг проводит формирование наступательного ударного формирования на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем о них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы, и мы полностью готовы к любому развитию. ситуации", — отметил мэр Кривого Рога.

Как добавил городской чиновник, бойцы гарнизона и военные подразделения Кривого Рога подготовились, чтобы встретить оккупантов. Вокруг Кривого Рога построена глубоко эшелонированная оборона и оборудованы многоступенчатые укрепленные районы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в купанты обстреляли из артиллерии Сумскую область. От вражеских обстрелов, 23 апреля, пострадала Сумская область. Оккупанты попали в психоневрологический интернат в селе Атинское и повредили несколько жилых домов. По его словам, российские захватчики использовали артиллерию, в результате атаки в интернате выбило все окна и двери. Но, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Также кафиры повредили жилые дома в с. Бояро-Лежачие в Сумской области. Обошлось без жертв. Председатель Сумской ОВА обратился к жителям и в очередной раз попросил, чтобы они проявляли осторожность и бдительность, особенно в эти выходные, потому что противник может совершать различные провокации.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1402615033518944
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