Оккупанты "кошмарят" обстрелами село на Донбассе

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила о грубых нарушениях режима тишины на Донбассе со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Обстрелы - фото: УНИАН

В период с 25 по 27 апреля оккупанты методично ведут обстрелы села Водяное, которое находится в Донецкой области, и передовых позиций ВСУ вблизи него.

"Несмотря на Минские договоренности, оккупанты применяют артиллерию калибра 120 мм с огневых позиций, расположенных в пределах населенных пунктов Саханка, Ужовка, Пикуза и Верхнетошкивское, подвергая этим мирных жителей опасности", - заявляют украинские военные.

Также, по их словам, 14 апреля осколочно-фугасный снаряд боевиков едва не взорвал дом мирных жителей. На подлете к помещению у него оторвался взрыватель.

В ВСУ утверждают, что маркировка на уцелевшем боеприпасе служит весомым доказательством того, что оружие наемникам на временно оккупированных территориях поставляет РФ.

Стоит отметить, что 22 апреля в результате осколочного ранения в зоне ответственности ОТГ "Север" умер украинский военный. В тот раз, скорее всего, оккупанты использовали минометы или гранаты.

Ранее "Комментарии" сообщали, как специалисты оценивают недавние договоренности Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса.

По мнению военного эксперта Влада Волошина, о прорыве можно будет говорить только после того, как РФ начнет убирать свои войска с приграничных территорий, а также не просто сократит, но и прекратит обстрелы. Больше деталей ищите в нашем материале.

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