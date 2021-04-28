Оккупанты "кошмарят" обстрелами село на Донбассе

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Данило Матюха
Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила о грубых нарушениях режима тишины на Донбассе со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
Обстрелы - фото: УНИАН
В период с 25 по 27 апреля оккупанты методично ведут обстрелы села Водяное, которое находится в Донецкой области, и передовых позиций ВСУ вблизи него.
"Несмотря на Минские договоренности, оккупанты применяют артиллерию калибра 120 мм с огневых позиций, расположенных в пределах населенных пунктов Саханка, Ужовка, Пикуза и Верхнетошкивское, подвергая этим мирных жителей опасности", - заявляют украинские военные.
Также, по их словам, 14 апреля осколочно-фугасный снаряд боевиков едва не взорвал дом мирных жителей. На подлете к помещению у него оторвался взрыватель.
В ВСУ утверждают, что маркировка на уцелевшем боеприпасе служит весомым доказательством того, что оружие наемникам на временно оккупированных территориях поставляет РФ.
Стоит отметить, что 22 апреля в результате осколочного ранения в зоне ответственности ОТГ "Север" умер украинский военный. В тот раз, скорее всего, оккупанты использовали минометы или гранаты.
Ранее "Комментарии" сообщали, как специалисты оценивают недавние договоренности Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса.
По мнению военного эксперта Влада Волошина, о прорыве можно будет говорить только после того, как РФ начнет убирать свои войска с приграничных территорий, а также не просто сократит, но и прекратит обстрелы. Больше деталей ищите в нашем материале.
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