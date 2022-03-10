Оккупанты из "Градов" и "Ураганов" начали обстреливать Николаев: подробности

Российские захватчики снова стреляют по украинским городам. Они стреляют, как правило, по домам обычных людей, уничтожают объекты гражданской инфраструктуры. На днях они обстреляли Житомир. Как результат, был разрушен жилой дом, нанесены повреждения по помещению, в котором находилась котельная. Сейчас захватчики начали бомбить территорию Николаева. Российские оккупанты обстреливают николаевцев из "Градов" и "Ураганов".

Мэр рассказал о ситуации в городе (фото из открытых источников)

Об этом сообщает мэр этого города Александр Сенкевич. Он проводил прямой эфир в социальных сетях и сказал, что теперь город обстреливают по направлению от Кропивницкого установками "Град" и "Ураган". Одна из версий: делают проверку на надежность наших блокпостов, или готовят уже новое наступление. В ночное время по городу тоже будут стрелять.

Глава Николаева призвал всех горожан быть внимательными, ночевать или в подвале, или, обязательно соблюдая правила "двух стен".

Данных о пострадавших или погибших сейчас нет, что не может не радовать. Сенкевич надеется, что ночные времена обойдутся для Николаева без жертв, и оборона города даст отпор, когда снова будут наступать "орки".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты собирают силы и готовятся захватить Николаев. Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким рассказал, что оккупанты РФ с огромными силами готовятся захватить город и уже перегруппировались. По его словам, они хотят захватить Николаев любой ценой. Глава ОГА успокоил жителей города и подчеркнул, что защитники Николаева готовы к обороне. И у оккупантов ничего не получится.

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