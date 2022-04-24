Оккупанты грубо нарушают Женевскую конвенцию: в каких условиях находятся военнопленные ВСУ

Россия продолжает нарушать Женевскую конвенцию 1949 года. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию уполномоченной Верховной рады Украины Людмилы Денисовой.

Оккупанты грубо нарушают международное право (фото из открытых источников)

По информации уполномоченной, страна-оккупант удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима, не совершив перепрофилирование тюрем в лагеря для военнопленных.

"Военнопленные Вооруженных Сил Украины находятся в колониях общего режима в Ростовской области России. Для этого оккупанты расселили сразу два пенитенциарных учреждения на юге России: колонию общего режима № 1 в городе Зверево, а также № 12 в Каменске-Шахтинском. Полтора месяца назад оттуда выселили удерживаемых лиц в колонию № 10 Ростова-на-Дону, где заключенные спят в три смены, а учреждения в Каменске-Шахтинском и Зверево теперь наполняются за счет захваченных в плен украинских солдат, их охраняют сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ и заключенные, оставленные на подсобных работах",- сообщила Денисова.

Кроме этого, Людмила Денисова отметила, что Россия в 2019 году денонсировала Протоколы 1 и 2 к этой конвенции, но все же должна их выполнять. Украина уже обратилась в комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину.

"Правила обращения с пленными регламентируются Конвенцией об обращении с военнопленными и дополнительными протоколами к ней, принятыми в 1977 и 2005 году. РФ в 2019 году денонсировала Протоколы 1 и 2 к этой конвенции, но несмотря на это страна-оккупант обязана выполнять принципы в тексте Конвенции об обращении с военнопленными, по состоянию на 1949 г. Согласно Конвенции, военнопленные, захваченные в зоне боевых действий, должны в короткий срок быть эвакуированы в лагеря, расположенные на достаточном расстоянии от опасной зоны ", — отметила уполномоченная.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты обстреляли из артиллерии Сумскую область .







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