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Оккупанты грубо нарушают Женевскую конвенцию: в каких условиях находятся военнопленные ВСУ

РФ в 2019 году денонсировала протоколы Женевской конвенции

сегодня, 16:52
Автор:

Лиля Воробьева
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Россия продолжает нарушать Женевскую конвенцию 1949 года. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию уполномоченной Верховной рады Украины Людмилы Денисовой.

Оккупанты грубо нарушают Женевскую конвенцию: в каких условиях находятся военнопленные ВСУ

Оккупанты грубо нарушают международное право (фото из открытых источников)

По информации уполномоченной, страна-оккупант удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима, не совершив перепрофилирование тюрем в лагеря для военнопленных.

"Военнопленные Вооруженных Сил Украины находятся в колониях общего режима в Ростовской области России. Для этого оккупанты расселили сразу два пенитенциарных учреждения на юге России: колонию общего режима № 1 в городе Зверево, а также № 12 в Каменске-Шахтинском. Полтора месяца назад оттуда выселили удерживаемых лиц в колонию № 10 Ростова-на-Дону, где заключенные спят в три смены, а учреждения в Каменске-Шахтинском и Зверево теперь наполняются за счет захваченных в плен украинских солдат, их охраняют сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ и заключенные, оставленные на подсобных работах",- сообщила Денисова.

Кроме этого, Людмила Денисова отметила, что Россия в 2019 году денонсировала Протоколы 1 и 2 к этой конвенции, но все же должна их выполнять. Украина уже обратилась в комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину.

"Правила обращения с пленными регламентируются Конвенцией об обращении с военнопленными и дополнительными протоколами к ней, принятыми в 1977 и 2005 году. РФ в 2019 году денонсировала Протоколы 1 и 2 к этой конвенции, но несмотря на это страна-оккупант обязана выполнять принципы в тексте Конвенции об обращении с военнопленными, по состоянию на 1949 г. Согласно Конвенции, военнопленные, захваченные в зоне боевых действий, должны в короткий срок быть эвакуированы в лагеря, расположенные на достаточном расстоянии от опасной зоны ", — отметила уполномоченная.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что  оккупанты обстреляли из артиллерии Сумскую область .



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Источник: https://www.facebook.com/denisovaombudsman
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