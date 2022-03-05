Оккупанты грабят людей на дорогах в Сумской области (ВИДЕО)

Агрессоры из России совершают грабежи и мародерства на автодорогах Сумщины. По этой причине жители области не могут отправиться в эвакуацию из своих разрушенных войной городов и сел.

Оккупанты занимаются мародерством (фото из открытых источников)

Об этом сообщает в социальных сетях глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Как он отмечает, отвечая на вопросы граждан, сегодня нельзя безопасно эвакуироваться из города Сумы или других городов области, как Ахтырка, Тростянец, Лебедин, и других сумских населенных пунктов. Ведь российские военнослужащие занимаются мародерством. Совершают грабеж, а бывает, что и стреляют в автомобили мирных людей — беженцев.

Руководитель Сумской области разместил видеоролик по автостраде Киев-Сумы. Здесь можно посмотреть, как на участке автодороги возле города Сумы оставлены авто, которые обчистили военные мародеры.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ирпене во время эвакуации людей оккупанты взорвали железнодорожные пути. В городе Ирпень после обеда, в субботу, 5 марта захватчики с помощью взрывчатки подорвали железнодорожные пути. Опубликована жуткая фотография – внизу, под железнодорожным мостом стоят мирные горожане. Об этом на своей странице в социальных сетях написала заместитель главы Комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марианна Безугла. Народный депутат разместила ужасную фотографию. "Ирпень сегодня. Возле Киева. Россияне взорвали железнодорожные пути во время эвакуации мирного населения", — так подписала нардепка эту фотографию.

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