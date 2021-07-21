Оказались аж на потолке: на Львовщине петарда оторвала 6-летнему мальчику все пальцы на руке

В сообщении говорится, что трагедия произошла во вторник, 20 июля, поздно вечером. Правоохранителей вызвали медики из скорой, которые первыми приехали на вызов. Они госпитализировали ребенка в больницу, поставив диагноз, травматическая ампутация четырех пальцев левой кисти.

На Львовщине мальчику, который играл с петардой, оторвало почти все пальцы на левой руке. Инцидент произошел в селе Зимняя Вода. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Львовской области.

Выяснять подробности чрезвычайного случая с петардой прибыли патрульные и представители ювенальной полиции с Львовщины. Во время расследования правоохранители узнали, что опасная игрушка взорвалась в руке 6-летнего мальчика во время игры. Петарда взорвалась, когда в доме была мама ребенка.

В комментарии для местного издания "Твой город", заведующий ожогового отделения Львовской городской клинической больницы №8 Василий Савчин рассказал, что ночью ребенка сразу прооперировали. Взрывная волна ему полностью оторвала первый, второй и третий пальцы на руке, частично повредив четвертый и пятый. А еще — у ребенка разбита рука, имеется тяжелая травма кисти. Врач отметил, что впереди у него еще много хирургических вмешательств и длительная реабилитация.

"Теперь нужно подождать, когда отгородится живая кожа от мертвой. Ему придется сделать еще несколько операций, чтобы нарастить живую кожу и сохранить его руку", — сообщил врач.

Мать мальчика рассказала, что собственными глазами увидела, что пальцы ее сына оказались после взрыва аж на потолке.

А вот в полиции сообщили, что следователи открыли уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины (невыполнение родительских обязанностей). Сейчас продолжается досудебное следствие.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что на Львовщине освободили учительницу, которая советовала ученику писать кровью.