Огромный питон проглотил женщину: из пасти змеи торчали ноги погибшей

Ужасный случай произошел в Индонезии, где женщина пошла покупать лекарство для своего больного ребенка и была убита питоном. Обеспокоенные родственники пошли искать женщину и обнаружили ее мертвое тело в паще 9-метровой змеи.



Питон съел женщину в Индонезии. Фото из открытых источников

2 июля 36-летняя женщина, по имени Сириарти, вышла из дома в поселке в провинции Южное Сулавеси, чтобы посетить брата и купить лекарства для одного из пяти своих детей. Женщина не возвращалась домой, поэтому озабоченные родственники отправились на ее поиски.

"Пострадавшая хотела выйти купить ребенку лекарство. Ее младшему сыну три года. Она планировала зайти в гости к своему брату, а ее маршрут пролегал через лес. Ее брат долго ждал, но женщина не приходила, поэтому он позвонил по телефону мужу потерпевшей. Муж сказал, что Сириати не было с самого утра. Поэтому мужчина пошел искать свою жену", — рассказал местный полицейский.

30-летний мужчина Сириарти в 500 метрах от их дома заметил тапочки жены и следы, указывающие на присутствие змеи. Оглянувшись вокруг мужчина обнаружил огромного питона с увеличенным животом. Дальше он заметил, что из пасти змеи торчали ноги его жены. Адианс пытался спасти жену, позвал местных и убил 9-метровую змею. Когда он разрезал тело питона, обнаружил мертвую Сириарти.

Это уже не первый раз в провинции Южное Сулавеси питон убивает человека. В июне этого года 45-летнюю женщину обнаружили мертвой в 5-метровом питоне.

Трагический инцидент в Индонезии является предупреждением для жителей и туристов быть особенно осторожными во время походов через джунгли. Такие змеи, как питоны, представляют настоящую угрозу и могут напасть неожиданно. Местные власти призывают избегать одиноких прогулок и указывают быть особенно осторожными в местах обитания диких животных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индонезии 54-летняя женщина стала жертвой семиметровой змеи, которая долгое время душила ее, а затем проглотила.

Также "Комментарии" писали о змее, которая укусила туриста в Африке за половой орган.