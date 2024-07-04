Огромный питон проглотил женщину: из пасти змеи торчали ноги погибшей

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Ужасный случай произошел в Индонезии, где женщина пошла покупать лекарство для своего больного ребенка и была убита питоном. Обеспокоенные родственники пошли искать женщину и обнаружили ее мертвое тело в паще 9-метровой змеи.
Питон съел женщину в Индонезии. Фото из открытых источников
2 июля 36-летняя женщина, по имени Сириарти, вышла из дома в поселке в провинции Южное Сулавеси, чтобы посетить брата и купить лекарства для одного из пяти своих детей. Женщина не возвращалась домой, поэтому озабоченные родственники отправились на ее поиски.
30-летний мужчина Сириарти в 500 метрах от их дома заметил тапочки жены и следы, указывающие на присутствие змеи. Оглянувшись вокруг мужчина обнаружил огромного питона с увеличенным животом. Дальше он заметил, что из пасти змеи торчали ноги его жены. Адианс пытался спасти жену, позвал местных и убил 9-метровую змею. Когда он разрезал тело питона, обнаружил мертвую Сириарти.
Это уже не первый раз в провинции Южное Сулавеси питон убивает человека. В июне этого года 45-летнюю женщину обнаружили мертвой в 5-метровом питоне.
Трагический инцидент в Индонезии является предупреждением для жителей и туристов быть особенно осторожными во время походов через джунгли. Такие змеи, как питоны, представляют настоящую угрозу и могут напасть неожиданно. Местные власти призывают избегать одиноких прогулок и указывают быть особенно осторожными в местах обитания диких животных.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индонезии 54-летняя женщина стала жертвой семиметровой змеи, которая долгое время душила ее, а затем проглотила.
Также "Комментарии" писали о змее, которая укусила туриста в Африке за половой орган.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!