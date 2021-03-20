Офис Зеленского - в краске и надписях: в Киеве проходит акция в поддержку Стерненко (ФОТО, ВИДЕО)

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Таисия Ерохина
В Киеве сегодня,
20 марта, проходит акция в поддержку осужденного одесского активиста Сергея
Стерненко. Трансляцию акции "Не чуєш? Побачиш. 20.03" ведут многие украинские
СМИ и пользователи в Facebook.
Фото: facebook.com/ssternenko
Первые фото и
видео с места событий публикуют Telegram-каналы.
Сообщается, что участники акции облили здание Офиса президента красной краской,
разрисовали стены надписями: "Свободу Стерненко" и "Аваков — черт". Кроме того,
слышны взрывы петард. По данным Telegram-каналов, в
здании ОП разбито несколько окон и входная дверь, а входная табличка –
расписана.
Отмечается, что полиция
реагирует максимально толерантно.
По данным "Обозревателя", на месте событий собралось около 300 человек. С самого начала акция проходила спокойно, на место пригнали автомобиль с колонками и включили музыку. После протест стал агрессивнее, журналисты пишут, что активисты пытались попасть внутрь здания и разбили несколько окон.
Кроме того, в честь именинника запустили салют.
Напомним, приговоренный
к семи годам заключения активист
Сергей Стерненко утверждает, что подал апелляционную жалобу. В тексте
Стерненко высказывает сожаление тому, что приговор в отношении него
"вынесли российские оккупанты именем Украины", и отмечает, что
решение суда направлено против самой страны.
Напомним, что Одесский суд вынес приговор по делу активиста и бывшего члена "Правого сектора" Сергея Стерненко. Его приговорили к 7 с лишним годам лишения свободы по делу о похищении человека и постановили конфисковать половину имущества. Вслед за этим под Офисом президента произошли массовые протесты в поддержку активиста.
Эксперты считают,
что дело Стерненко имеет
политический окрас.
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