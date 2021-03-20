Офис Зеленского - в краске и надписях: в Киеве проходит акция в поддержку Стерненко (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве сегодня, 20 марта, проходит акция в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненко. Трансляцию акции "Не чуєш? Побачиш. 20.03" ведут многие украинские СМИ и пользователи в Facebook.

Фото: facebook.com/ssternenko

Первые фото и видео с места событий публикуют Telegram-каналы. Сообщается, что участники акции облили здание Офиса президента красной краской, разрисовали стены надписями: "Свободу Стерненко" и "Аваков — черт". Кроме того, слышны взрывы петард. По данным Telegram-каналов, в здании ОП разбито несколько окон и входная дверь, а входная табличка – расписана.

Отмечается, что полиция реагирует максимально толерантно.

По данным "Обозревателя", на месте событий собралось около 300 человек. С самого начала акция проходила спокойно, на место пригнали автомобиль с колонками и включили музыку. После протест стал агрессивнее, журналисты пишут, что активисты пытались попасть внутрь здания и разбили несколько окон.

Кроме того, в честь именинника запустили салют.

Напомним, приговоренный к семи годам заключения активист Сергей Стерненко утверждает, что подал апелляционную жалобу. В тексте Стерненко высказывает сожаление тому, что приговор в отношении него "вынесли российские оккупанты именем Украины", и отмечает, что решение суда направлено против самой страны.

Напомним, что Одесский суд вынес приговор по делу активиста и бывшего члена "Правого сектора" Сергея Стерненко. Его приговорили к 7 с лишним годам лишения свободы по делу о похищении человека и постановили конфисковать половину имущества. Вслед за этим под Офисом президента произошли массовые протесты в поддержку активиста.

Эксперты считают, что дело Стерненко имеет политический окрас.

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