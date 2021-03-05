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Российские оккупанты вынесли приговор именем Украины - Стерненко

Активист утверждает, что подал апелляционную жалобу

сегодня, 16:29
Автор:

Елизавета Черных

Приговоренный к семи годам заключения активист Сергей Стерненко утверждает, что подал апелляционную жалобу. В Telegram у Стерненко опубликован документ, который не содержит юридического обоснования, а только политические заявления о незаконности приговора, передает "Украинская правда". 

Российские оккупанты вынесли приговор именем Украины - Стерненко

Сергей Стерненко - фото из открытых источников

В жалобе отмечается, что подача активистом апелляционной жалобы приостанавливает вступление приговора в силу, согласно ст. 400 УПК, поэтому Стерненко должен быть освобожден. Также сообщается, что правозащитники активиста также говорят подобные жалобы. Сами же адвокаты заключенного активиста требуют немедленно освободить его.  

В тексте "апелляции" Сергей Стерненко высказывает сожаление тому, что приговор в отношении него "вынесли российские оккупанты именем Украины", и отмечает, что решение суда направлено против самой страны.

"Мне жаль, что российские оккупанты вынесли этот приговор именем Украины, в то время как он направлен против самой же Украине", — написал Стерненко. 
Напомним, что Одесский суд вынес приговор по делу активиста и бывшего члена "Правого сектора" Сергея Стерненко. Его приговорили к 7  с лишним годам лишения свободы по делу о похищении человека и постановили конфисковать половину имущества. Вслед за этим под Офисом президента произошли массовые протесты в поддержку активиста. Эксперты считают, что дело Стерненко имеет политический окрас. Ярким доказательством чему является то, что хоть активиста осудил Одесский суд по делу о запугивании и издевательстве над одесским депутатом, история получила резонанс по всей стране, всех СМИ, а самые многочисленные акции проходили вчера не в Одессе, а в Киеве, Львове и Харькове. 


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/5/7285665/
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