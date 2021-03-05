Российские оккупанты вынесли приговор именем Украины - Стерненко

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Елизавета Черных
Приговоренный к семи годам заключения активист Сергей Стерненко утверждает, что подал апелляционную жалобу. В Telegram у Стерненко опубликован документ, который не содержит юридического обоснования, а только политические заявления о незаконности приговора, передает "Украинская правда".
Сергей Стерненко - фото из открытых источников
В жалобе отмечается, что подача активистом апелляционной жалобы приостанавливает вступление приговора в силу, согласно ст. 400 УПК, поэтому Стерненко должен быть освобожден. Также сообщается, что правозащитники активиста также говорят подобные жалобы. Сами же адвокаты заключенного активиста требуют немедленно освободить его.
В тексте "апелляции" Сергей Стерненко высказывает сожаление тому, что приговор в отношении него "вынесли российские оккупанты именем Украины", и отмечает, что решение суда направлено против самой страны.
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