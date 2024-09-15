Одесса пошла под воду после проливного дождя: по дорогам плывут авто с людьми на крыше (ВИДЕО)

В Одессе после мощного ливня затоплено несколько улиц, что повлекло за собой значительные трудности с движением транспорта. Об этом сообщила пресс-служба городского совета, опубликовав перечень улиц, где затруднено движение автомобилей.

Ливень в Одессе (фото из открытых источников)

В частности, проблемы с проездом наблюдаются на улицах Небесной сотни, Балковской, Евгения Чикаленко (Академика Уильямса), а также на Ильфе и Петрове, где движение полностью заблокировано. Коммунальные службы работают на местах по устранению последствий стихии.

Из-за непогоды временно прекращено движение трамваев №12, 15, 20, а троллейбус №12 изменил маршрут, ездит через улицу Королева.

В социальных сетях активно распространяют фото и видео последствия непогоды. На кадрах видны затопленные здания, а автомобили "плавают" по улицам. Также на одном видео зафиксировано, как вода льется с потолка торгового центра и магазина. Местные жители отмечают, что в такой день лучше передвигаться по городу на лодке.

Напомним, что "Комментарии" писали о сильнейших наводнениях в Польше и Чехии . Из-за сильных наводнений в Польше и Чехии временно отменен ряд железнодорожных рейсов, в том числе следующих в Украину. Об этом сообщила "Укрзализныця" (УЗ).

Согласно информации, два поезда из Праги — в Чоп и в Перемышль — остаются на территории Чехии и не успевают на стыковочные рейсы в Украину. "Укрзализныця" заявила о готовности принять пассажиров с билетами на сегодняшние рейсы на любой другой поезд по аналогичному направлению в течение следующих суток, при наличии свободных мест, без необходимости обмена билетов.

Компания также посоветовала пассажирам, следующим в Чехию, связаться с местными операторами железной дороги, чтобы уточнить расписание следующих рейсов. Поскольку существует высокая вероятность задержек, пассажирам могут понадобиться планы ночлега в местах пересадки.



