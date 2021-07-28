Обострение ситуации на Донбассе: генерал рассказал, как дать отпор врагу

Июль подходит к концу – и он уже принес неприятные новости с донбасского фронта. Всеобъемлющего перемирия, которое стартовало год назад, нет и в помине. Первый день июля отметился рекордным с начала года количеством обстрелов – 26. А всего их за неполный месяц зафиксировано более 250. Всё чаще в ход идут 122 мм артиллерия, минометы 120-го и 82-го калибров. Только в этом месяце уже 5 воинов погибли, около 40 – ранены и травмированы. Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал порталу "Комментарии", что следует предпринять, чтобы улучшить ситуацию на фронте.

Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

"Высшее военно-политическое руководство державы должно пересмотреть свою так называемую "стратегию" касательно молчания на фронте. Если на нас нападают, убивают и ранят наших военных, нужно давать команду действовать в соответствии с ситуацией. А так фактически наши дроны не работают, контрснайперские группы не работают, чтобы получить разрешение на "ответку", нужно ждать два-три часа. А в это время враг накапливает мощное вооружение, технику на линии столкновения", – подчеркивает генерал.

Он уверен, что эти вопросы следует немедленно рассмотреть на заседании СНБО. И включить все рычаги, чтобы не только усилить военные формирования, которые непосредственно дают отпор российской агрессии, но и сформировать четкую военную политику касательно того, что нужно делать.

"Потому что, к сожалению, доходят сигналы, что морально-психологическое состояние у тех, кто сейчас на передовой, не очень хорошее. Люди не понимают, как можно воевать, когда тебе связали руки и не разрешают не что предотвращать обстрелы со стороны противника, но даже отвечать на них. Эта тактика должна быть немедленно пересмотрена", – уверен Василий Богдан.

По его словам, враг всё чаще использует подлую тактику, обстреливая мирные населенные пункты у линии разграничения.

"Это делается, чтобы вытеснить наших военных с эти территориях и запугать населения прилегающих к линии столкновения населенных пунктов, – поясняет генерал. – Не знаю, владеют ли СБУ, Минобороны, Генштаб, Офис президента информацией о тех местах, которые прилегают к линии столкновения. Там действует агентура противника, проявляются элементы сепаратизма. В отдельных местах активизировалась "пятая колонна", депутаты от пророссийских партий блокируют деятельность местной власти и органов управления. Следует вернуть хорошо зарекомендовавшую себя практику отработки отдельных населенных пунктов представителями СБУ, Нацгвардии, Нацполиции. Активнее должна работать военная контрразведка, выявляя и пресекая агентурную, диверсионную деятельность врага".





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