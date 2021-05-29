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Обострение на Донбассе: много обстрелов и есть жертвы — подробности

За прошлые сутки российские оккупанты 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ

сегодня, 08:40
Автор:

Вечканова Елена

На Донбассе — снова неспокойно. Ситуация у линии разграничения накаляется с новой силой, о чем свидетельствует нарастание количества обстрелов, зафиксированных украинскими военнослужащими. По информации Штаба ООС, в пятницу, 28 мая, российские оккупанты 12 раз обстреляли украинские позиции.

Обострение на Донбассе: много обстрелов и есть жертвы — подробности

28 мая на Донбассе ранен украинский защитник. Фото из открытых источников

Как водится, в ход противники пустили в ход различное запрещенное оружие. Где-то стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а где-то использовали гранатометы, минометы и беспилотники.

Отметим, что также оккупантами активно использовались противотанковые ракетные комплексы. Эта мощная техника "работала" неподалеку села Павлополь, что в Донецкой области.

В целом же нарушения режима тишины отмечены в направлении Гранитного, Широкиного, Новомихаловки, Марьинки, Причепиловки, Песков и Новотошковского.

В штабе ООС добавляют, что были зафиксированы обстрелы мирного населения со стороны боевиков ОРДЛО. Неподалеку Пивничного (Донеччина) под огонь российских оккупантов попали несколько объектов гражданской инфраструктуры. О потерях среди населения не сообщается.

Ночь, к слову, для украинских военных прошла спокойно, нарушения режима огня не фиксировалось.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что последние заявления руководителя отечественной делегации в ТКГ Леонида Кравчука касательно окончательного отказа проводить переговоры насчет Донбасса в Беларуси вызвали волну недовольства среди российских политиков. Почему же экс-президента Украины обвиняют в срыве переговорного процесса, узнавайте в нашем материале.

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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1127239147768700?__cft__[0]=AZV73WdgiT-DkGpCENZAMsQgIJbvr52IiGsmVlmnxNCrsLSx5fpzvhO1mBeBPgDjhXaH6cA9QewHVwrP-K64Aq7M_cYOx1PMOF2gJi5kfgJx4UX6X2eIbuvvFgSOfDLaccbG6bEkeom26jCRef9_PmmepHnWT5zHzA-W57dDvGXMGQ&__tn__=
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