Обострение на Донбассе: много обстрелов и есть жертвы — подробности

BTC/USD
36712.41
ETH/USD
2537.07
LTC/USD
183.62
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
На Донбассе —
снова неспокойно. Ситуация у линии разграничения накаляется с новой силой, о
чем свидетельствует нарастание количества обстрелов, зафиксированных
украинскими военнослужащими. По информации Штаба ООС, в пятницу, 28 мая,
российские оккупанты 12 раз обстреляли украинские позиции.
28 мая на Донбассе ранен украинский защитник. Фото из открытых источников
Как водится, в
ход противники пустили в ход различное запрещенное оружие. Где-то стреляли из
крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а где-то использовали
гранатометы, минометы и беспилотники.
Отметим, что также
оккупантами активно использовались противотанковые ракетные комплексы. Эта
мощная техника "работала" неподалеку села Павлополь, что в Донецкой области.
В целом же
нарушения режима тишины отмечены в направлении Гранитного, Широкиного, Новомихаловки,
Марьинки, Причепиловки, Песков и Новотошковского.
В штабе ООС добавляют,
что были зафиксированы обстрелы мирного населения со стороны боевиков ОРДЛО. Неподалеку
Пивничного (Донеччина) под
огонь российских оккупантов попали несколько объектов гражданской инфраструктуры.
О потерях среди населения не сообщается.
Ночь, к слову,
для украинских военных прошла спокойно, нарушения режима огня не фиксировалось.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что последние заявления руководителя отечественной делегации в ТКГ Леонида Кравчука касательно окончательного отказа проводить переговоры насчет Донбасса в Беларуси вызвали волну недовольства среди российских политиков. Почему же экс-президента Украины обвиняют в срыве переговорного процесса, узнавайте в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, какими прогнозами касательного развития ситуации на Донбассе этим летом поделились военные эксперты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости