Обнародовано видео задержания одного из подозреваемых в убийстве полковника СБУ

В Интернете появилось видео задержание одного из предполагаемых убийц полковника Службы безопасности Украины. Соответствующий ролик опубликован на канале Независимого портала новостей.

Задержанным оказался житель Лисичанска Луганской области Александр Мамчук 1997 года рождения, который на сегодня проживает в Киеве. Судя по видео, Мамчук не признает своей вины.

Напомним, 15 июля в районе двух часов ночи в Киеве на улице Иорданской нашли мертвым Романа Закладного, следователя Службы безопасности Украины по особо важным делам. Сейчас рассматриваются две версии случившегося. Основная - умышленное убийство, запасная - естественная смерть. Роман Закладной занимался делами, связанными с государственной изменой, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщили в Национальной полиции, следов насильственной смерти на теле не было обнаружено. На данный момент экспертиза устанавливает причину смерти.

Как ранее сообщали "Комментарии", в СБУ рассказали о масштабах коррупции в Украине.









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