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Главная Новости Общество происшествия Обнародован список стран с наибольшей смертностью от COVID: на каком месте Украина
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Обнародован список стран с наибольшей смертностью от COVID: на каком месте Украина

Всего в нашей стране зафиксировано 27 204 летальных случаев

сегодня, 10:06
Автор:

Елизавета Черных

Worldometers обнародовал список стран, в котором число официально зараженных коронавирусом человек составляет более миллиона человек. Сообщается, что в данный момент в мире 21 такая страна. В данном списке также указано не только общее количество смертей, вызванных COVID-19, а и количество летальных случаев за последние семь дней, передает "Главком". 

Обнародован список стран с наибольшей смертностью от COVID: на каком месте Украина

Обнародован мировой рейтинг смертности от COVID: на каком месте Украина - фото из открытых источников

Исходя из данных опубликованных Worldometers, на момент составления списка в мире было зафиксировано 118 161 858 человек, зараженных новым вирусом  SARS-CoV-2. Сообщается, что за неделю было обнаружено около 2,9 миллиона новых случаев, что на 10% больше, чем в позапрошлую неделю. 

По данным источника, в мире зафиксировано 2 622 136 летальных случаев, при этом наиболее сложная ситуация остается в США, Бразилии, России, Великобритании, Франции, Германии и Италии. 

Сообщается, что в рейтинге смертности от коронавируса Украина занимает 17 место. Всего в нашей стране выявлено 1 410 061 случай заражения коронавирусной инфекцией, 27 204 умерли от последствий болезни за все время пандемии, при этом за неделю зафиксирован 992 новых летальных случаев. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что ученые и медики из Америки обеспокоены недавно обнаруженными в Бразилии, Нью-Йорке и Калифорнии тремя штаммами коронавирусного заболевания. Некоторые из них могут быть устойчивыми к вакцинации, а также приводить к повторному заражению. Специалисты отмечают, что даже устойчивость некоторых штаммов к прививкам, не отнимает важности вакцинации от коронавирусного заболевания.



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Источник: https://glavcom.ua/news/ukrajina-na-17-misci-u-sviti-za-kilkistyu-pomerlih-vid-covid-19-741496.html
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