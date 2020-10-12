Обмен пленными: мужчина, осужденный за убийство беременной женщины, может оказаться на свободе

В апреле 2020 состоялся обмен пленными между Украиной и незаконными вооруженными формированиями на востоке страны. Среди предложенных Украине каким-то образом в списке на обмен оказались люди с откровенно криминальным прошлым. Об этом пишет "Прямой" со ссылкой на интернет-ресурс Belsat.

Фото: kiev.informator.ua

Сразу после процедуры обмена родственники заключенных, которые остались в плену на неподконтрольных территориях, а также неравнодушные граждане начали бить тревогу. Среди таковых — главный редактор Цензор.НЕТ, а также военный журналист Юрий Бутусов.

"Были люди случайные, которых в список на обмен включили в последний момент. Так что хвастаться, собственно говоря, нечем", — подчеркнул он.









Так, стало известно, что одним из тех, кого "случайно" обменяли, является 44-летний уроженец Черкащины Александр Садовский, обвиняемый в убийстве беременной женщины во время ограбления пункта обмена валют 21 апреля 2014 в Донецке.

"Ссылаясь на КПК и УК Украины, суд непризнанной республики приговорил Садовского к пожизненному лишению свободы," — отмечает Владимир Байдила в заметке на Politeka.net.

Со слов Байдила, убийца сейчас находится в СИЗО. Но не как отбывающий пожизненное заключение, а как участник другого преступления — известно, что "правоохранители ДНР" обвинили его только в интернет-мошенничестве.



"Он имеет право выйти на свободу, заплатив небольшой залог", — говорит Владимир Байдила.

Ранее "Комментарии" писали о том, что полиция задержала подозреваемого в убийстве гардеробщицы в ВерховнойРаде.





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