Убийство гардеробщицы Верховной Рады: полиция задержала подозреваемого

Полиция раскрыла дело об убийстве Антонины Шпир - гардеробщицы из Верховной Рады. Полицейские задержали подозреваемого, а суд отправил его под стражу, - рассказал во время брифинга начальник управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Антонину Шпир нашли мертвой в поле кукурузы в июле 2019 года. 66-летняя женщина, которая работала в парламенте, исчезла по пути домой из Киева. Гардеробщица ехала в свое село Дыминовку.

Убийство гардеробщицы ВР. Фото: Национальная полиция

На месте преступления полицейские собрали улики и уже в лаборатории смогли извлечь ДНК предполагаемого убийцы. В частности, благодаря этому удалось выйти на подозреваемого.

"Мы сравнили все случаи ограбления женщин. Стало ясно, что есть человек, который совершает преступления в Житомирской и Киевской областях. Последнее из таких произошло в Фастовском районе. Таким образом мы установили, где теоретически может жить преступник. Так мы вышли на предполагаемого убийцу", - рассказал Небитов.

Задержанным оказался мужчина, который уже неоднократно имел проблемы с законом. В последний раз его отправили за решетку в 2011 году. Он отсидел 5 лет за грабеж и вышел на свободу в 2016 году.

По данным полиции, убийца напал на Антонину Шпир, когда та вышла из маршрутки. Он ограбил женщину, но поскольку та сопротивлялась, убил ее и оттащил в поле. Теперь подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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