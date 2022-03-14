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"Обманули и бросили, как мясо": российский оккупант признался, что боится возвращаться в РФ

Военный отметил, что будет иметь проблемы на родине

сегодня, 19:15 comments1350
Автор:

Лиля Воробьева
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По словам пленного российского ефрейтора Николая Польщикова, он не хочет возвращаться домой после войны и рассказывать, что попал в плен в Украине. Но убежден, что нужно говорить правду. Об этом  российский ефрейтор сказал во время пресс-конференции 14 марта.

"Обманули и бросили, как мясо": российский оккупант признался, что боится возвращаться в РФ

Пленные россияне (скриншот с видео)

По его словам, пленные оккупанты боятся. Теперь они понимают, что нужно озвучивать правду, чтобы на украинскую территорию больше не посылали таких, как они. Они даже не понимают, как им дальше поступать. Потому что возникнут проблемы на родине.

"Нас здесь обманули. Нас бросили как мясо. Это вина главного командования РФ. Военные верят в того, кто ими руководит", – подытожил военнопленный россиянин.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что сообщили ориентировочное количество попавших в плен россиян. За 15 дней войны наши военнослужащие взяли в плен более полу тысячи российских военных, намеревавшихся воевать против нашей страны. Как отмечено в обнародованной информации, такие статистические данные затруднены. Есть немало очагов, где произошли прямые боевые столкновения и пленные попадают в разные наши части. Сегодня нет возможностей такие данные оперативно занести в одну таблицу По имеющимся данным – сейчас российских пленных около 500-700. Важно, что, по словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, в плен попало за две недели войны 250-300 российских военнослужащих "срочников". Также в нашей стране озвучивают идею создания лагерей для пленных оккупантов. Но пока создание статистики пока затруднено.

 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VO2iRu93O-c
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