Новый пранк подростков в Украине: арендуют квартиру и громят там все

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Таисия Ерохина
В Украине
риелторы заговорили о новом пранке молодежи. Так, те арендуют квартиры на
сутки, а после себя оставляют ужасный беспорядок и поврежденную мебель. Происходящим
хвастаются в соцсетях. Об этом пишет
"Обозреватель".
Фото иллюстративное
Совладелица
риелторской компании Елена Моисеева рассказала, как группа подростков устроила
дебош в одной из квартир. На вид приличный и культурный, по словам женщины,
парень арендовал ее квартиру через Airnbnb на сутки.
Когда специалист
поделилась историей с коллегами, оказалось, этот же арендующий творил подобное и
в других квартир. Ущерб квартире составил 61 тысячу гривен.
Примечательно,
что дикие забавы подростки не скрывают, а активно делятся кадрами "отдыха" в
соцсетях, на которых пьют, курят, бьют что-то в квартире, мусорят и т.д.
Риелтор пыталась найти
родственников нарушителей, опубликовав их фото в соцсети, но это не удалось.
Кроме того,
риелторы рассказали о новомодном пранке: подростки снимают посуточно квартиры и
портят их, могут перекрасить стены, обои, и снять все это на видео. По словам
Моисеева, часто рисуют посреди квартиры коноплю.
Риелтор Артем
Борисенко тоже рассказал, как один из видеоблогеров испортил квартиру за пару
дней: перекрасил все стены и нарисовал дурацкие рисунки.
Череда подобных выходок прокатилась по Киеве за время карантина. Так, на Печерске студенты сняли квартиру и украли из нее технику – плазменную панель и кофемашину. Полиция предполагает, что молодой человек предъявил фальшивые документы при заключении договора об аренде, потому как жилье он снял специально для вечеринки и погрома.
Еще один риелтор,
Лариса Ващенко, отмечает, что потери после таких развлечений хозяева восстанавливают
с трудом. По ее словам, молодежь арендует неплохие квартиры в центре столицы
под праздники. Но после тусовок на связь не выходят.
Напомним, школьница
в Днепре публикует фото с отрезанными головами животных.
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