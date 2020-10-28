Новый пранк подростков в Украине: арендуют квартиру и громят там все

В Украине риелторы заговорили о новом пранке молодежи. Так, те арендуют квартиры на сутки, а после себя оставляют ужасный беспорядок и поврежденную мебель. Происходящим хвастаются в соцсетях. Об этом пишет "Обозреватель".

Фото иллюстративное

Совладелица риелторской компании Елена Моисеева рассказала, как группа подростков устроила дебош в одной из квартир. На вид приличный и культурный, по словам женщины, парень арендовал ее квартиру через Airnbnb на сутки.

" Сюжет банальный – тусовка, вечеринка, куча малолеток, разгром. Соседи вовремя сообщили, что беда, бегите сюда!" — отметила риелтор.

Когда специалист поделилась историей с коллегами, оказалось, этот же арендующий творил подобное и в других квартир. Ущерб квартире составил 61 тысячу гривен.

"Взяли и пробили в холодильнике дыру. Естественно, ремонту техника теперь не подлежит, его нужно менять. Полиция на вызов не приехала. Мы пытаемся бороться с Airbnb, чтобы получить компенсацию. Но после кризиса этот сервис ведется не очень хорошо", – рассказал один из владельцев этой риелторской компании Михаил Моисеев.

Примечательно, что дикие забавы подростки не скрывают, а активно делятся кадрами "отдыха" в соцсетях, на которых пьют, курят, бьют что-то в квартире, мусорят и т.д.

Риелтор пыталась найти родственников нарушителей, опубликовав их фото в соцсети, но это не удалось.

Кроме того, риелторы рассказали о новомодном пранке: подростки снимают посуточно квартиры и портят их, могут перекрасить стены, обои, и снять все это на видео. По словам Моисеева, часто рисуют посреди квартиры коноплю.

Риелтор Артем Борисенко тоже рассказал, как один из видеоблогеров испортил квартиру за пару дней: перекрасил все стены и нарисовал дурацкие рисунки.

Череда подобных выходок прокатилась по Киеве за время карантина. Так, на Печерске студенты сняли квартиру и украли из нее технику – плазменную панель и кофемашину. Полиция предполагает, что молодой человек предъявил фальшивые документы при заключении договора об аренде, потому как жилье он снял специально для вечеринки и погрома.





Еще один риелтор, Лариса Ващенко, отмечает, что потери после таких развлечений хозяева восстанавливают с трудом. По ее словам, молодежь арендует неплохие квартиры в центре столицы под праздники. Но после тусовок на связь не выходят.

"Приезжаем, а там просто ужас. Ладно карнизы и занавески оборвали. Прожигают хорошие диваны, матрасы, мебель разбивают словно на дрова, бьют стекла. И могут прихватить с собой плазму, микроволновку, детали от душевых. Один раз разломали унитаз", – возмущается риелтор.

Напомним, школьница в Днепре публикует фото с отрезанными головами животных.

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