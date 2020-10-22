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Главная Новости Общество происшествия Сложный возраст: школьница в Днепре публикует фото с отрезанными головами животных
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Сложный возраст: школьница в Днепре публикует фото с отрезанными головами животных

В соцсетях сообщают, что со школьницей и ее родителями беседовал психолог, но это не принесло никаких результатов

сегодня, 21:52
Автор:

Татьяна Веремеева

В городе Днепр школьница публикует в соцсетях фото, на которых она изображена с отрезанными головами животных. Сначала появилось изображение с наколотой на нож головой кота, потом курицы. Об этом пишет "ТСН.ua".

Сложный возраст: школьница в Днепре публикует фото с отрезанными головами животных

Сообщается, что пользователи соцсетей узнали на фото ученицу одной из школ Днепра. Жители города рассказывают, что давно обеспокоены таким поведением ребенка, с девочкой и ее родителями на эту тему общались психологи. Но фото продолжают появляться в соцсетях.

Автор поста в одном из днепровских пабликов в Facebook рассказывает, что школьнице 15 лет и она учится в 9 классе.

"По неофициальной информации, она бросалась на родителей с ножом, лежала на Игрени в больнице, родители, вероятно, в курсе, но ничего не делают. Девочка ушла из одной школы и перешла в другую, как нам сказали по "семейным обстоятельствам", – написала Дарья Медведева.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на публикацию, многие из них назвали поведение ребенка не нормальным.

Ранее "Комментарии" писали, что в России 13 детей одновременно потеряли сознание на школьной линейке.


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