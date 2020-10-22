Сложный возраст: школьница в Днепре публикует фото с отрезанными головами животных

В городе Днепр школьница публикует в соцсетях фото, на которых она изображена с отрезанными головами животных. Сначала появилось изображение с наколотой на нож головой кота, потом курицы. Об этом пишет "ТСН.ua".



Сообщается, что пользователи соцсетей узнали на фото ученицу одной из школ Днепра. Жители города рассказывают, что давно обеспокоены таким поведением ребенка, с девочкой и ее родителями на эту тему общались психологи. Но фото продолжают появляться в соцсетях.

Автор поста в одном из днепровских пабликов в Facebook рассказывает, что школьнице 15 лет и она учится в 9 классе.

"По неофициальной информации, она бросалась на родителей с ножом, лежала на Игрени в больнице, родители, вероятно, в курсе, но ничего не делают. Девочка ушла из одной школы и перешла в другую, как нам сказали по "семейным обстоятельствам", – написала Дарья Медведева.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на публикацию, многие из них назвали поведение ребенка не нормальным.

Ранее "Комментарии" писали, что в России 13 детей одновременно потеряли сознание на школьной линейке.

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