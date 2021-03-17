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Новые штрафы за нарушение ПДД: первого водителя оштрафовали на 20,4 тысяч гривен

Водитель-нарушитель управлял автомобилем, не имея такого права

сегодня, 17:15
Автор:

Лиза Снисар

В Украине со среды, 17 марта, начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД. Заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил, что полицейские уже выявили первых нарушителей в Киевской и Ровенской областях. Об этом Белошицкий рассказал на своей странице в Facebook.

Новые штрафы за нарушение ПДД: первого водителя оштрафовали на 20,4 тысяч гривен

В Украине ввели новые штрафы за нарушения ПДД - фото из открытых источников

Так, в Киевской и Ровенской областях патрульные остановили "первых ласточек", которые получили новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Отмечается, что первый водитель-нарушитель получил штраф в размере 20,4 тысяч гривен, а второй — 3,4 тысяч гривен. 

"Оба водителя управляли автомобилями, не имея такого права", — написал Белошицкий.

По его словам, в селе Чайки Киевской области патрульные остановили водителя авто, который ранее был лишен права управлять транспортным средством. Согласно ч. 4 ст. 126 КУпАП нарушителю выписали штраф в размере 20,4 тысяч гривен. Ранее за это административное нарушение предусматривался штраф в 510 гривен.

"Другой водитель в Ровно еще даже не получал водительское удостоверение, а уже сел за руль, нарушил ПДД и получил постановление от патрульных. Пусть этот случай будет для него хорошим уроком. Он получил штраф согласно ч. 2 ст. 126 КУоАП. Ранее штраф за такое нарушение был 510 гривен, а с сегодняшнего дня взыскание налагается в размере 3 400 гривен", — пояснил правоохранитель.

Новые штрафы за нарушение ПДД: первого водителя оштрафовали на 20,4 тысяч гривен - фото 2
Новые штрафы за нарушение ПДД: первого водителя оштрафовали на 20,4 тысяч гривен - фото 3
Новые штрафы за нарушение ПДД: первого водителя оштрафовали на 20,4 тысяч гривен - фото 4

Напомним, что ранее стало известно, что в Украине собираются жестко усилить наказание за нарушение правил дорожного движенияПервый блок изменений касается новых штрафов в размере 510 гривен, которые нарушители могут получить за разговор по телефону за рулем, непристегнутый ремень, отсутствие номерного знака, отсутствие мотошлема (для мотоциклистов), нарушение правил проезда перекрестков, остановок общественного транспорта и другое.  


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Источник: https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10223038290098232
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