Новые подробности ДТП с Трухиным: восстановление справедливости или попытка "замять" дело

Государственное бюро расследований (ГБР) сделало новые заявления и провело новые действия по делу нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина. Появились данные с камер, якобы говорящие о том, что за рулем Audi A8, попавшей в печально известное ДТП в августе 2021, находился другой человек.

Александр Трухин - фото из открытых источников

Также ГБР вызвало на допрос патрульного Сергея Петрика для того, чтобы выяснить, почему на первом допросе 8 сентября он не сообщил следователям о существовании видеозаписи с места аварии.

О чем говорит избранная тактика? Не видим ли попыток "замять" дело? Или всё делается правильно? Разобраться в этих вопросах, порталу "Комментарии" помогли эксперты.

Ситуация с Трухиным доказывает, что практически все уголовные дела у нас политизируются и используются как инструмент для дискредитации власти

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких поясняет:

"Есть уполномоченные органы, которые проводят соответственные следственные действия. А решение о виновности или невиновность того или иного человек принимает исключительно суд. На основании наличия или отсутствия доказательств, собранных согласно действующему законодательству. Такое решение не может принимать так называемое "общественное мнение". И мне странно слышать, когда какие-либо результаты следствия, которые диссонируют с ожиданиями, сформированными определенными СМИ, воспринимаются резко негативно".

Ко всему, уверен эксперт, надо подходить с позиции презумпции невиновности. Чего у нас, к сожалению, нет.

"Ситуация с Трухиным доказывает, что практически все уголовные дела у нас политизируются и используются как инструмент для дискредитации власти. То есть, людей не интересует истина. Они для себя приняли решение, им всё наперед известно, они знают, кто виноват… А все остальные действия, которые не будут ложится в эту канву, они заранее считают заангажированными, попытками "отмазать". Мне кажется, это ошибочный подход, – говорит Валентин Гладких. – Я склонен доверять органам следствия, которые будут проводить соответственные следственные действия".

У общества давно сформировался запрос на справедливость. Попытки "замять" дело только навредят властной команде

Юрист, общественный деятель Геннадий Кирия подчеркивает, что власть всеми силами затягивала расследование по делу Трухина. И лишь в связи с расследованием журналистов, спустя почти полгода, ГБР начинает давать ответы.

"Согласно сегодняшнему пресс-релизу, за рулем автомобиля Audi A8 находился не нардеп Трухин, а мужчина в красной футболке. Камеры фиксировали маршрут машины от Полтавы до Борисполя, но на участке дороги, где произошла авария, камеры наблюдения отсутствовали. По сути, ответа, кто был за рулем во время ДТП, общество так и не узнало. Ведь гипотетически Трухин мог пересесть за руль и на Бориспольской трассе", – поясняет эксперт.

По его словам, противоречат версии ГБР и показания свидетеля с места происшествия, который утверждал, что именно Трухин был за рулем автомобиля.

"Да и поведение Трухина не напоминает поведение невиновного человека, – продолжает Геннадий Кирия. – Почему вместо того, чтобы вывести себя из-под удара и обеспечить себе алиби, Трухин не заявил, что это не он был за рулем, а наоборот уклонялся от вопросов журналистов, ссылаясь на подписанный документ о неразглашении? Поведение на месте происшествия Трухина подвело его под другую статью – 369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу). Будь он пассажиром, сидевшем на заднем сидении, вряд ли так сильно бы беспокоился и пытался подкупить полицию. Вряд ли и видео, которые фиксировало разговор Трухина с полицейским, не было просмотрено руководством. Складывается впечатление, что кто-то скрывал эти видео от общественности, а на патрульного полиции Петрика оказывалось давление, – считает эксперт. – На брифинге возле ГБР Петрик заявил, что опубликованное журналистами видео не полное, а камеры видеофиксации были у других патрульных. Это означает, что могут появиться и новые видеофрагменты с участием Трухина. У общества давно сформировался запрос на справедливость. Попытки "замять" дело только навредят властной команде. Дело Трухина уже ударило по рейтингам власти – и исключение его из фракции/партии не поможет".

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