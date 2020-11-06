Новые данные о виновнике ДТП на Майдане: откуп и наркотические вещества

В деле виновника аварии, бывшего замминистра есть новые данные.

Фото: 24 Канал

Напомним, в пятницу 30 октября, 66-летний Юрий Назаренко совершил ДТП на Майдане Незалежности в Киеве. В тот злосчастный вечер он в прямом смысле проехался по людям, есть летальные случаи.



Источники сообщают СМИ, что подозреваемый якобы попытался уйти от ответственности, задействовав свои связи и откупиться от родственников погибших женщин. Сообщаются, что попытки дать взятку за молчание продолжаются.

Ранее Назаренка проверили на наличие алкоголя в крови, и хотя результаты продемонстрировали его отсутствие, то вопрос о приеме наркотических веществ оставался открытым. Ведь неадекватное поведение и заезд на пешеходную зону в центре столицы никак иначе объяснить нельзя.

Также источники заявляют о несостыковках, которые сопровождали дело с самого начала. Назаренка не отвезли в Киевскую киническую больницу, как положено в таких случаях. Его доставили в клинику, где он ранее лечился. Не известно то дал на это согласие и как проводились забор крови и мочи.

В правоохранительных органах неофициально сообщили, что якобы провели токсикологический забор и что тест на содержание наркотических веществ можно делать в течение недели. Хотя как известно, скорость важна, ведь разные наркотические вещества имеют разную скорость выведения из организма.

Также сообщается, что проведут изучение меддокументации Назаренка с учетов лекарств, которые назначались и если да, то могли ли они повлиять на поведения виновника ДТП.

Защита Назаренка время судебного заседания по избранию меры пресечения бывшего замминистра сообщает, что независимо от того, будет ли подозреваемый признан виновным или нет, он приложит все усилия, чтобы пострадавшие получили материальную помощь.

Также стало больше известно о самом подозреваемом, что он в прошлом госслужащий, работал в Департаменте экономической политики Секретариата при Кабмине. В период 2005-2007 был заместителем министра КМУ. Был в составе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондового рынка и председателем коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины. В 2014 был люстрирован. Виновник ДТП имеет базы отдыха в курортной Затоке и владеет недвижимостью в Киеве и Черниговской области.

Напомним, "Комментарии" освещали ДТП на Майдане с летальным исходом нескольких человек.





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