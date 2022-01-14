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Новое меню в школах: родители жалуются, что в школах Львовской области унижают льготников

В Червоноградских школах дискриминируют детей льготных категорий, заявляют родители

сегодня, 20:25
Автор:

Лиля Воробьева
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В нашей стране с нового года произошли изменения в питании учащихся в школах и детсадовцев. Вместе с тем, есть информация, что в определенных учебных заведениях происходит дискриминация детей, имеющих льготы от всех их ровесников. Об этом сообщает в социальных сетях Юлия Дмитрук.

Новое меню в школах: родители жалуются, что в школах Львовской области унижают льготников

В школах Червонограда разное меню для детей-льготников (фото: facebook.com)

По ее словам, в учебных заведениях города Червонограда Львовской области уже с 10 января этого года проводят дискриминацию учащихся, пользующихся льготами. Это – дети участников АТО, дети-сироты, малоимущие, многодетные. У них есть бесплатные обеды на период обучения в начальных классах, стоит одна порция 34 грн. Остальные их сверстники покупают для себя порции за 35 грн.

Львовянка сообщила, что меню одних и других учеников отличается, и обычные школьники насмехаются над пользующимися льготами ровесниками.

Также женщина информирует, что школьникам, имеющим льготы, подают блюда на  столе, отдельно от их ровесников. Дети насмехаются над ними, об этом сказала мать ученицы первого класса. Неизвестно по чьему распоряжению введена такая ситуация, но это явление присуще многим школам города Червоноград.

Львовянка сфотографировала контрольные порции учащихся со льготами и без их  в столовой Червоноградского учебного заведения №11.

По ее словам, льготникам приготовили рис и рыбу, нельготники будут есть картофельное пюре и рыбную котлету. Так выглядит сегрегация, – резюмирует она.

Пользователи социальных сетей, комментировавших эту информацию, разделились. Первые утверждают, что это уже вводят дискриминацию с детского возраста. Остальные убеждают, что в школьных столовых такое всегда существовало.

Напомним, что "Комментарии" информировали о новом меню в украинских школах и скандале.


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Источник: https://www.facebook.com/groups/1447547535497898/permalink/3069494093303226/
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