Носит нож и наркотики: в Полтаве пятиклассник "терроризирует" все учебное заведение

В городе Полтава агрессивный пятиклассник одного из учебных заведений создал такую ситуацию, что родители решили не пускать на обучение своих детей. В классе насчитывается 33 ученика. Потому что он их бьет и запугивает. Недавно совершил новую затею. Швырнул в голову школьницы свинец. Кроме того, имеет с собой нож и сигареты. Педагоги не могут совладать с ним. Об этом сообщает "Полтавщина".

Ученик якобы является сыном человека, который входит в криминальной группировки (фото из открытых источников)

Журналисты портала общались с главой родительского комитета, которая прояснила ситуацию. Но не называет своей фамилии, потому что могут отомстить родители школьного хулигана.

Как она сказала, парень постоянно угрожает расправой одноклассникам. В портфеле имеет даже наркотики и газовый баллончик. Бросил кусок свинца в голову одноклассницы, которая лечит сотрясение мозга.

Для юного полтавчанина даже директор — не угроза, учителям он угрожает лично, говорит, что знает их адреса и чтобы они пугались и оглядывались, когда идут домой.

В отношении родителей, то они ежедневно переживают за безопасность своих сыновей и дочерей, ведь их никто не может защитить. И уже решили не пускать их в учебное заведение, чтобы не подвергать опасности. Еще он может украсть чьи-то вещи.

Дебошира можно было не переводить в пятый класс из-за недостаточного уровня знаний. Дирекция так и сделала, но мать написала жалобу в управление образования.

Как отметила председатель родительского комитета, родители малолетнего террориста не наказывают его за такие поступки. Школьника по той причине боятся в учебном заведении, будто его отец имеет связи с криминалитетом.

Родители также обращались за помощью к местным полицейских. Однако и они не могут привести его к порядку. Члены комитета будут обращаться в управление образования, чтобы этого школьника перевели в другое учебное заведение. Еще подумывают писать в Министерство образования.

Полтавские полицейские оформили на родителей школьного хулигана 8 админпротоколов. По этой причине их могут лишить прав на воспитание своего сына. Проблемой юного террориста уже занимаются работники соцслужбы. На очереди — обращение в судебное учреждение.

Напомним, что "Комментарии" информировали в Полтаве 19-летняя девушка рассказала, почему начала кровавую стрельбу из арбалета .

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