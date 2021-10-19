logo
Русский Українська

BTC/USD

63345.52

ETH/USD

3817.14

LTC/USD

186.72

USD/UAH

26.45

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Носит нож и наркотики: в Полтаве пятиклассник "терроризирует" все учебное заведение
commentss НОВОСТИ Все новости

Носит нож и наркотики: в Полтаве пятиклассник "терроризирует" все учебное заведение

Мальчик грозит даже учительнице, он бьет детей

сегодня, 18:30
Автор:

Лиля Воробьева

В городе Полтава агрессивный пятиклассник одного из учебных заведений создал такую ситуацию, что родители решили не пускать на обучение своих детей. В классе насчитывается 33 ученика. Потому что он их бьет и запугивает. Недавно совершил новую затею. Швырнул в голову школьницы свинец. Кроме того, имеет с собой нож и сигареты. Педагоги не могут совладать с ним. Об этом сообщает "Полтавщина".

Носит нож и наркотики: в Полтаве пятиклассник "терроризирует" все учебное заведение

Ученик якобы является сыном человека, который входит в криминальной группировки (фото из открытых источников)

Журналисты портала общались с главой родительского комитета, которая прояснила ситуацию. Но не называет своей фамилии, потому что могут отомстить родители школьного хулигана.

Как она сказала, парень постоянно угрожает расправой одноклассникам. В портфеле имеет даже наркотики и газовый баллончик. Бросил кусок свинца в голову одноклассницы, которая лечит сотрясение мозга.

Для юного полтавчанина даже директор — не угроза, учителям он угрожает лично, говорит, что знает их адреса и чтобы они пугались и оглядывались, когда идут домой.

В отношении родителей, то они ежедневно переживают за безопасность своих сыновей и дочерей, ведь их никто не может защитить. И уже решили не пускать их в учебное заведение, чтобы не подвергать  опасности. Еще он может украсть чьи-то вещи.

Дебошира можно было не переводить в пятый класс из-за недостаточного уровня знаний. Дирекция так и сделала, но мать написала жалобу в управление образования.

Как отметила председатель родительского комитета, родители малолетнего террориста не наказывают его за такие поступки. Школьника по той причине боятся в учебном заведении, будто его отец имеет связи с криминалитетом.

Родители также обращались за помощью к местным полицейских. Однако и они не могут привести его к порядку. Члены комитета будут обращаться в управление образования, чтобы этого школьника перевели в другое учебное заведение. Еще подумывают писать в Министерство образования.

Полтавские полицейские оформили на родителей школьного хулигана 8 админпротоколов. По этой причине их могут лишить прав на воспитание своего сына. Проблемой юного террориста уже занимаются работники соцслужбы. На очереди — обращение в судебное учреждение.

Напомним, что "Комментарии" информировали в Полтаве 19-летняя девушка рассказала, почему начала кровавую стрельбу из арбалета .


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://poltava.to/news/63084/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ