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Ночные морозы до -12 градусов: в каких регионах будет очень холодно

Еще один народный синоптик Станислав Щедрин, на период с 14 по 23 февраля прогнозирует по всем украинским регионам непростые погодные условия

сегодня, 21:15
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Автор:

Лиля Воробьева

На территории Украины в ближайшую ночь на четверг прогнозируются сильные морозы до -7...-12 градусов. Об этом сообщает народная синоптикиня  Наталья Диденко.

Ночные морозы до -12 градусов: в каких регионах будет очень холодно

Ночью 16 февраля в Украине будут сильные морозы (фото из открытых источников)

"Температура воздуха ночью будет опускаться до -2...-7 градусов, а в восточных областях даже до -7...-12 градусов", — говорит она о ситуации, которая придет уже в ближайшую четверговую ночь.


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В четверг, в течение дня, как утверждает прогнозистка, серьезных снегопадов не ожидается, а столбик термометра будет медленно подниматься до 0+ 3 градусов. В западных регионах также станет теплее в течение светового дня. Температура будет составлять +4.+ 8 градусов, только в восточных регионах будет прохладнее, с февральским морозцем -1...-4 градуса.

В столице, как прогнозирует Наталья Диденко, 16 февраля ожидается сухая и свежая погода. Ночью будет морозить до -3 градусов, а днем также потеплеет, до +3 градусов тепла.

Важно, что другой народный синоптик Станислав Щедрин на период с 14 по 23 февраля прогнозирует по всем украинским регионам непростые погодные условия. В частности, он отмечает, что особенно ситуация с погодой ухудшится в восточных регионах Украины.

Как прогнозирует Щедрин, в восточных регионах будет существенное усложнение погоды: он говорит об очень сильных осадках смешанной фазы, налипании мокрого снега, гололедице и порывах сильного ветра.

Еще народный синоптик добавил, что погода усложнится во всех регионах страны и так будет продолжаться больше недели.

"В период 14-23 февраля по всей стране, особенно восточных и центральных областях, ожидаются сложные погодные условия, связанные с активностью циклонов и их атмосферных фронтов", — детализировал свой прогноз Станислав Щедрин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине резко ухудшится погода: что известно.




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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid026EAA3sTvwWYxJayreMMc4BvVGtU9eTq6RnT2RPkwSenLk9JsSr92cK9SCShdwAtRl
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