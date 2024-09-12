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Ночная погоня в Одесской области: как пограничники остановили уклонистов на пути в Молдову

В Одесской области местный подросток пытался незаконно переправить 8 мужчин за границу

сегодня, 17:55
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Черновалова Кристина

В Одесской области, в окрестностях села Великокомаровка Раздельнянского района, пограничники Подольского отряда задержали группу мужчин, которые попытались незаконно перейти границу, используя кукурузные поля в качестве прикрытия. Задержанные пытались скрыться в Молдове, выбрав для этого Приднестровский сегмент границы.

Ночная погоня в Одесской области: как пограничники остановили уклонистов на пути в Молдову

Группа мужчины попыталась пересечь границу через кукурузные поля

Попытка была сорвана благодаря использованию пограничниками дрона с тепловизором, что позволило оперативно обнаружить и остановить нарушителей. Несмотря на их попытки скрыться, предупредительные выстрелы пограничников остановили нелегальный переход.

Как оказалось в ходе расследования, организатором этой смелой, но незаконной акции был 16-летний местный житель, взявший на себя роль предводителя. Он организовал нелегальную переправку через границу, используя телеграмм-канал для поиска клиентов. Стоимость такой "услуги" колебалась от 7 до 10 тысяч долларов США.

Национальная полиция уже получила уведомление о преступной деятельности молодого переправителя. Его действия квалифицированы по ст. 332 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу.

В отношении задержанных мужчин, пытавшихся пересечь границу, были составлены административные протоколы по статьям 204-1 и 185-10 КУоАП. Их дела уже направлены в суд, где будет решен вопрос об их дальнейшей судьбе.

Ранее "Комментарии" писали, что предприниматель пытался избежать ответственности за подделку документов по качеству пищевых продуктов, поставляемых пограничникам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.




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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Kukurudzyanimi-polyami-do-Moldovi-na-Odeshchini-misceviy-pidlitok-namagavsya-nezakonno-perepraviti-8-cholovikiv-zakordon/
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