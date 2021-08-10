Никто не помог: во Львове посреди улицы мужчина хотел изнасиловать 23-летнюю девушку

Во Львове полиция арестовала мужчину, который пытался изнасиловать девушку прямо посреди людной улицы. При этом нападающий не обращал внимание на окружающих. Об этом сообщает ТСН.

Нападающий пытался изнасиловать девушку (фото из открытых источников)

Известно, что этот ужасный случай произошел, в понедельник, 9 августа на остановке по улице Владимира Великого.

23-летняя девушка, на которую напал мужчина, рассказала, что тот начал ее трогать ниже пояса. Она начала кричать, но никто из прохожих, которые были в то время на людной улице города, не поспешил ей на помощь. Тогда она вызвала полицию, узнав об этом нападающий попытался скрыться. Но девушка не растерялась и позвонила своему парню и они вместе 20 минут преследовали извращенца городом.

"Это была моя просьба и решение не применять силу, а сделать все законно. При этом этот человек начал кричать" коснешься меня — умрешь "и рыскать в рюкзаке", — говорит девушка, которая решила не сообщать свое имя.

Нападающий пытался скрыться, сев в маршрутку, но из-за криков с улицы водитель остался стоять на месте. Там его и арестовали полицейские.

А пострадавшая девушка уже в отделении написала заявление. После пережитого она собирается обратиться к специалистам за психологической помощью.

Зато в полиции злоумышленник, оправдываясь заявил, что " на меня нашло и я захотел в тот момент это сделать".

В полиции подтвердили этот инцидент и сообщили, что уже установили личность злоумышленника — им оказался мужчина 1973 года рождения.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что женщина отказалась заниматься сексом во Львове мужчина вызвал полицию для своей жены.

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