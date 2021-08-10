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Никто не помог: во Львове посреди улицы мужчина хотел изнасиловать 23-летнюю девушку

Злоумышленник выдал неадекватное объяснение своему поступку

сегодня, 21:31
Автор:

Лиля Воробьева

Во Львове полиция арестовала мужчину, который пытался изнасиловать девушку прямо посреди людной улицы. При этом нападающий не обращал внимание на окружающих. Об этом сообщает ТСН.

Никто не помог: во Львове посреди улицы мужчина хотел изнасиловать 23-летнюю девушку

Нападающий пытался изнасиловать девушку (фото из открытых источников)

Известно, что этот ужасный случай произошел, в понедельник, 9 августа на остановке по улице Владимира Великого.

23-летняя девушка, на которую напал мужчина, рассказала, что тот начал ее трогать ниже пояса. Она начала кричать, но никто из прохожих, которые были в то время на людной улице города, не поспешил ей на помощь. Тогда она вызвала полицию, узнав об этом нападающий попытался скрыться. Но девушка не растерялась и позвонила своему парню и они вместе 20 минут преследовали извращенца городом.

"Это была моя просьба и решение не применять силу, а сделать все законно. При этом этот человек начал кричать" коснешься меня — умрешь "и рыскать в рюкзаке", — говорит девушка, которая решила не сообщать свое имя.

Нападающий пытался скрыться, сев в маршрутку, но из-за криков с улицы водитель остался стоять на месте. Там его и арестовали полицейские.

А пострадавшая девушка уже в отделении написала заявление. После пережитого она собирается обратиться к специалистам за психологической помощью.

Зато в полиции злоумышленник, оправдываясь заявил, что " на меня нашло и я захотел в тот момент  это сделать".

В полиции подтвердили этот инцидент и сообщили, что уже установили личность злоумышленника — им оказался мужчина 1973 года рождения.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что  женщина отказалась заниматься сексом во Львове мужчина вызвал полицию для своей жены.


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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/nikto-ne-reagiroval-vo-lvove-na-ostanovke-muzhchina-domogalsya-23-letnyuyu-devushku-ona-ego-zaderzhala-i-vyzvala-policiyu-1843309.html
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