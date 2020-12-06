«Ни в коем случае не делайте»: Укрпочта предупредила о мошенниках

Чтобы обмануть граждан, мошенники придумывают все новые аферы. Об одной из них украинцев предупредил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Он отметил, что клиенты компании получают странную e-mail-рассылку.

мошенники / фото из открытых источников

Известно, что мошенники с целью заполучить данные банковских карт, отправляют клиентам "Укрпочты" от ее имени письмо на электронную почту с требованием оплатить 2:15 пошлины на международную посылку.

Игорь Смелянский заявил, что компания не делает подобных рассылок, более того, не имеет в своей базе адресов электронной почты клиентов. Он попросил граждан игнорировать или удалять письма, содержащие подобную информацию.

"Если вы видите у себя такое письмо – удалите, проигнорируйте и ни в коем случае не делайте то, что указано внутри", — говорится в сообщении.

В "Укрпочте" попросили клиентов быть более внимательным и не давать незнакомым лицам своим банковские данные.

Еще Смелянский отметил, что компания сейчас делает все возможное, чтобы установить мошенников и предотвратить их схему обмана.

Напомним, что в МИД Украины предупредили граждан о новом "разводе" в популярном мобильном приложении Telegram. Вы якобы получаете от своего знакомого сообщение с просьбой одолжить ему денег, а когда вы перечисляете средства на карту, мошенники удаляют профиль, на который была скопирована информация о вашем товарище.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Украине большой популярностью пользуется новая схема мошенников: людей обманывают, предлагая "установить" в доме окна и балконы по минимальным ценам от производителя, в кратчайшие сроки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!