Несовершеннолетний удирал от патрульных на бешеной скорости: сколько человек пострадало

Юноша в выходной, 12 декабря, решил проехать по Луцку. Однако, когда патрульные пытались его остановить, начал удирать на бешеной скорости. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Волынской области.



Парню изберут меру пресечения, фото Нацполиции

Патрульные пытались остановить водителя автомобиля Renault Megane, потому что тот нарушил правила дорожного движения, когда ехал по проспекту Соборности. Однако водитель стал еще быстрее ехать. Молодой человек на скорости помчался через перекресток. На запретный цвет светофора автомобиль проехал через перекресток. Авто въехало в пешеходов, двигавшихся по регулируемому переходу. Затем водитель въехал в дерево и дорожный знак.

Инцидент произошел на перекрестке Соборности и Черновола. Впрочем, водитель и после этого пытался скрыться, однако прохожие и полицейские его задержали.



Как рассказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Волынской области Сергей Козак в Прайм-Тайме местного телеканала, молодой человек ехал с друзьями. Юноши снимали погоню на телефоны и выкладывали видео в социальные сети, пока их товарищ нарушал правила и травмировал граждан.

Горе-водитель признался, что взял ключи от автомобиля у отчима и родители не давали ему разрешения ехать за рулем автомобиля.

В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых женщина и ребенок. У четырех человек переломы и травмы, у 39-летней женщины политравма. Состояние ее здоровья тяжелое. Потерпевшая находится в реанимации. Вероятно, у нее сотрясение мозга и серьезные повреждения.



Молодого человека доставили в изолятор временного содержания №1 в Луцке. 14 декабря состоится судебное заседание по избранию ему меры пресечения. По факту травмирования людей возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

Как сообщал портал "Комментарии", в Харькове несовершеннолетний устроил ДТП. В результате погиб человек.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!