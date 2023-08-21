Неожиданная месть: в столице Ирака транслировали порно на бигбордах

В субботу на большой дорожной развязке в столице Ирака на одном из рекламных экранов включился порнографический фильм. Правоохранительные органы отреагировали и отключили трансляцию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на агентство AFP.



Рекламный щит в Ираке. Фото из открытых источников

Как сообщил изданию источник в службах безопасности Ирака, хакер сломал рекламный щит на площади Укба бин Нафия, которая является главным автомобильным перекрестком Багдада. На сломанном бигборде несколько минут транслировалось порно, прежде чем правоохранители перерезали кабели питания рекламного экрана.

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Порнографическое видео, которое транслировалось, было снято иракскими водителями и широко распространилось в сети. Представитель службы безопасности страны заявил, что из-за "аморальных сцен" они выключили все рекламные щиты в Багдаде.

Впоследствии стало известно, что полиция Багдада задержала мужчину. Оказалось, это был технический работник рекламной кампании, которая не выплачивала ему некоторое время зарплату. В результате мужчина решил отомстить работодателю и включил на рекламном экране в столице Ирака порнографический фильм.

Правительство Ирака критически относится и критикует распространение порнографических или эротических материалов. Полиция обвиняет блоггеров в распространении "непристойного контента", который "противоречит морали и традициям". Кроме того, молодая женщина в Ираке была арестована за видео на котором танцевала под поп-музыку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине хотят декриминализировать порно.

Также "Комментарии" писали о социологическом исследовании, которое показало отношение украинцев к декриминализации порнографии.