Нельзя исключать, что за кибератакой на Украину стоит Кремль, - нардеп

Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Масштабная кибератака, которая обрушилась в ночь с 13 на 14 января на сайты отдельных украинских министерств и портал "Дія", продолжает оставаться одной из передовых тем в информационном пространстве. В целом, в результате кибератаки на Украину, по предварительной информации, под удар неизвестных хакеров попали около 70 сайтов. На данный момент практически все сайты возобновили работу. Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва Сергей Магера рассказал порталу "Комментарии", кто может быть причастен к кибератаке и о главных выводах, которые нужно сделать.
На правительственные сайты совершили нападение хакеры - фото из открытых источников
По словам народного депутата, масштаб инцидента и одновременность его реализации говорят о том, что кибератака была скоординирована и подготовлена заранее. Из-за того, что случилось это ранним утром по Киеву, прекратить вмешательство не смогли.
При этом нардеп отмечает, что во время диджитализации от киберугроз не защищен никто – ни отдельный человек, ни бизнес, ни государство. Если личные данные, конфиденциальная информация, реестры не пострадали, то можно сказать, что власть отделалась легким испугом.
Магера высказал надежду, что исполнители и заказчики будут установлены и привлечены к ответственности. А Украина, по словам нардепа, должна вынести соответствующий урок, усилив киберзащиту.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости