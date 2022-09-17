Неизвестный поджег машину российского пропагандиста Киселева в Крыму (ВИДЕО)

17 сентября, ориентировочно в 2 часа ночи во временно оккупированном россиянами украинском городе Коктебель неизвестный сжег автомобиль российского пропагандиста и телеведущего Дмитрия Киселева. Об этом сообщает информационный портал в Telegram-канале "Преступности.НЕТ".

Неизвестный поджег машину российского пропагандиста Киселева в Крыму. Фото из открытых источников

По предварительной информации стало известно, что сгорели два легковых автомобиля. Один из них – Land Rover Freelander. Кроме крупногабаритного внедорожника сгорел и не большой автомобиль – гольф-кар. Кроме обоих автомобилей, пострадало и дерево, которое находилось недалеко от уничтоженных машин.

Видео того, как преступник поджигает автомобили российского пропагандиста Дмитрия Киселева, можно просмотреть ниже:

Крымской оккупационной полицией лицо, уничтожившее два автомобиля кремлевского пропагандиста, не установлено. По свидетельствам очевидцев, этот человек имел на лице медицинскую маску и очки, а бахилы на ногах и капюшон на голове.

Оба сгоревших автомобиля находились недалеко от дома, где проживает Дмитрий Киселов. Интересно, что дом россиянина стоит 200 млн рублей, а реконструкция набережной вокруг его дома оплатила Российская Федерация на сумму более 4 млрд рублей.

Также читайте на информационном портале "Комментарии" о том, как украинские военные заставляют работать российских военнопленных. Соответствующее видео появилось на одном из Telegram каналов украинского бойца. На нем россияне зарисовывают русское знамя украинскими цветами.

Ранее, "Комментарии" писали о том, что Путину пришлось ждать одного из своих коллег. Такое решение на дипломатическом языке примерно означает следовать за русским кораблем.









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