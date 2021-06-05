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Неизвестные совершили покушение на замглавы АРМА: какое состояние Павленко

Сейчас мужчина находится в больнице

сегодня, 01:20
Автор:

Ольга Чародий

Национальное агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) сообщило, что 2 июня у собственного дома было совершено нападение на заместителя главы АРМА Владимира Павленко. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Неизвестные совершили покушение на замглавы АРМА: какое состояние Павленко

Владимир Павленко (фото из открытых источников)

По  информации правоохранительных органов, неустановленные лица совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего Павленко получил ранения средней степени тяжести. Сейчас мужчина находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Национальное агентство надеется на максимально скорую и действенную реакцию правоохранительных органов по установлению, задержанию и наказанию злоумышленников.

Как сообщали ранее Студентку Львовского университета Дарью Косенок, которая пропала накануне во Львове, обнаружили мертвой в съемной квартире. На теле 19-летней девушки правоохранители обнаружили множество ранений. Парня, который может быть причастен к убийству студентки, уже задержали. Информацию о трагедии обнародовали в ТСН.  Сообщается, что в последний раз погибшую девушку видели в общежитии филологического факультета в понедельник.

Именно тогда она вместе с парнем отправилась на арендованную квартиру праздновать свой день рождения. Около 16:00 Дарья перестала выходить на связь, после чего мать студентки обратилась в правоохранительные органы.  Бездыханное тело девушки с большим количеством ножевых ранений обнаружила хозяйка квартиры днем позднее. При этом, по словам соседей, крики или шум из арендованного жилья не доносились.  





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Источник: https://arma.gov.ua/news/typical/skoeno-napad-na-zastupnika-golovi-arma-volodimira-pavlenka
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