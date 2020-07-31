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Недалеко от затонувшего танкера Delfi в Одессе нашли мертвого дельфина

Погибший дельфин относиться к виду морская свинья или азовка

сегодня, 18:29
Автор:

Татьяна Веремеева
Недалеко от затонувшего танкера Delfi в Одессе нашли мертвого дельфина

Сегодня в Одессе на пляже "Дельфин" отдыхающие нашли мертвого дельфина, который находится рядом с затонувшим танкером Delfi. Об этом сообщает "Думская".

В дельфинарии "Немо" сообщили, что погибший дельфин относиться к виду морская свинья или азовка.

По словам старшего тренера дельфинария Елены Колмогоровой, причиной гибели млекопитающего могла послужить инфекция или загрязненность акватории. Также его могли покалечить сети или трал рыбаков.

Напомним, в Одессе не смогли поднять танкер с первого раза. Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия. Позже экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала чрезвычайную ситуацию местного уровня в регионе.

Ранее во время работ по поднятию танкера произошло ЧП – из него вылилось топливо. По словам замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталия Караулова, специалисты сообщили о пятне, площадь которого составляет 7,5 тысячи "квадратов". Увы, этот разлив не смогли предотвратить даже боновые заграждения, и огромное пятно направилось в сторону берега.


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