Недалеко от затонувшего танкера Delfi в Одессе нашли мертвого дельфина

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Татьяна Веремеева
Сегодня в Одессе на пляже "Дельфин" отдыхающие нашли мертвого дельфина,
который находится рядом с затонувшим танкером Delfi. Об этом сообщает "Думская".
В дельфинарии "Немо" сообщили, что погибший дельфин относиться к виду
морская свинья или азовка.
По словам старшего тренера дельфинария Елены Колмогоровой, причиной гибели млекопитающего могла послужить инфекция или загрязненность акватории. Также его могли покалечить сети или трал рыбаков.
Напомним, в Одессе не смогли
поднять танкер с первого
раза. Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия. Позже
экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала чрезвычайную
ситуацию местного уровня в регионе.
Ранее во время работ по поднятию танкера
произошло ЧП – из него вылилось
топливо. По словам
замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области
Виталия Караулова, специалисты сообщили о пятне, площадь которого составляет
7,5 тысячи "квадратов". Увы, этот разлив не смогли предотвратить даже боновые
заграждения, и огромное пятно направилось в сторону берега.
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