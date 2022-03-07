"Не теряем бдительность": на какие города оккупанты готовят новую волну атак

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Светлана Шкурупий
В
Украине продолжается 12-й день войны с Российской Федерацией, оккупанты несут
потери и интенсивность обстрелов временно снизилась. Но противник может нанести
новую волну атак. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Алексей
Резников.
Какие города ждет новая волна атак противника / Фото: Telegram / Суспільне Харків
По
его словам, противник, в первую очередь, сосредотачивает свои силы на Киев,
Харьков, Чернигов и Николаев, которые страдают от обстрелов практически с
первого дня военных действий. Однако ВСУ мужественно держат оборону.
Также
министр обороны отметил, что сейчас сложной ситуации остается в Мариуполе, он
на гране гуманитарной катастрофы, но государство делает все возможное и невозможное,
чтобы вывезти людей и передать им продукты и другие товары первой
необходимости.
Резников
подчеркнул, что российские оккупанты не сдерживают слов и стреляют по мирным
гражданам, в частности женщинам и детям во время эвакуации.
Министр
также отметил, что украинские военнослужащие демонстрируют высокое мастерство,
уничтожая противника по всем направлениям.
Напомним,
что согласно указу президента
№111 от 6 марта "Об установлении почетного знака отличия "Город-герой
Украины"", опубликованном на сайте Офиса президента, несколько украинских городов награждены почетными наградами.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что украинцы создали открытый фотоархив российских преступлений для борьбы с оккупантом.
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