"Не теряем бдительность": на какие города оккупанты готовят новую волну атак

В Украине продолжается 12-й день войны с Российской Федерацией, оккупанты несут потери и интенсивность обстрелов временно снизилась. Но противник может нанести новую волну атак. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

Какие города ждет новая волна атак противника / Фото: Telegram / Суспільне Харків

По его словам, противник, в первую очередь, сосредотачивает свои силы на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев, которые страдают от обстрелов практически с первого дня военных действий. Однако ВСУ мужественно держат оборону.

"Не теряем бдительность! Российские войска везде получат жесткий отпор", — написал Алексей Резников.

Также министр обороны отметил, что сейчас сложной ситуации остается в Мариуполе, он на гране гуманитарной катастрофы, но государство делает все возможное и невозможное, чтобы вывезти людей и передать им продукты и другие товары первой необходимости.

Резников подчеркнул, что российские оккупанты не сдерживают слов и стреляют по мирным гражданам, в частности женщинам и детям во время эвакуации.

Министр также отметил, что украинские военнослужащие демонстрируют высокое мастерство, уничтожая противника по всем направлениям.

"Действия наших артиллеристов Николаевской области войдут в учебники. Как и контратаки украинских защитников Харькова и Луганской области", — написал Резников.

Напомним, что согласно указу президента №111 от 6 марта "Об установлении почетного знака отличия "Город-герой Украины"", опубликованном на сайте Офиса президента, несколько украинских городов награждены почетными наградами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинцы создали открытый фотоархив российских преступлений для борьбы с оккупантом.

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