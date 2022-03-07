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Президент присвоил звание героев городам Украины и наградил орденами чиновников

Награды от президента получили главы ОГА и мэры городов и сами города

сегодня, 09:32 comments1568
Автор:

Козлова Альбіна
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Согласно указу президента №111 от 6 марта "Об установлении почетного знака отличия "Город-герой Украины"", опубликованном на сайте Офиса президента, города Украины награждены почетными наградами.

Президент присвоил звание героев городам Украины и наградил орденами чиновников

Фото иллюстративное / Pixabay

Президент установил почетное отличие "Город-герой Украины", что отметить подвиг, массовый героизм и стойкость граждан, проявившихся во время обороны своих городов и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Почетные знаки отличия получили городам: Волноваси, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову.

"Дерзость агрессора – это четкий сигнал для Запада, что примененных против России санкций недостаточно. Потому что там не поняли. Не почувствовали. Не увидели, что мир действительно решителен. Действительно стремится остановить эту войну. Вы не скроетесь от этой реальности. Вы не скроетесь от новых убийств в Украине. Мы накажем каждого, кто совершил зверства на этой войне. На нашей земле. Найдем каждую сволочь. Которая стреляла по нашим городам. По нашим людям. Которая бомбила нашу землю. Которая запускала ракеты. Пуск", — подчеркнул президент.

Также почётные награды получили представители местного самоуправления.

Орденом Богдана Хмельницкого третьей степени награждаются:

Глава Харьковской ОГА Синегубов Олег Васильевич.
Глава Николаевской ОГА Ким Виталий Александрович.
Глава Донецкой ОГА Кириленко Павел Александрович.
Глава Луганской ОГА Гайдай Сергей Владимирович.
Глава Черниговской ОГА Чаус Вячеслав Анатольевич.
Председатель Сумской ОГА Живицкий Дмитрий Алексеевич.

Орденом "За мужество" награждаются:

Мэр Харькова Терехов Игорь Александрович.
Мэр Николаева Сенкевич Александр Федорович.
Мэр Чернигова Атрошенко Владислав Анатольевич.
Мэр Сум Лысенко Александр Николаевич.
Мэр Херсона Колыхаев Игорь Викторович.
Мэр Мелитополя Федоров Иван Сергеевич.
Мэр Новой Каховки Коваленко Владимир Иванович.

Как сообщал портал, Арахамия заявил, что Украина может приостановить свое стремление стать членом НАТО, но есть одно условие.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/zuhvalist-agresora-ce-chitkij-signal-sho-zastosovanih-proti-73393
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