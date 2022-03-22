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Не допустить эпидемиологическую катастрофу в оккупированных городах: "Красный крест" просят помочь

Радуцкий обратился к «Красному кресту» по поводу недопущения в Украине вспышки инфекционных заболеваний.

сегодня, 19:12
Автор:

Лиля Воробьева
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Чтобы не допустить возникновения эпидемиологической катастрофы в городах Мариуполь, Харьков, Херсон, Чернигов, Сумы и других городах, в нашей стране не хватает реагентов для чистки, обеззараживания, дезактивации и дегазации воды. Также необходимы дезинфицирующие средства для личного применения и санитарной отделки помещений, где находятся люди.

Не допустить эпидемиологическую катастрофу в оккупированных городах: "Красный крест" просят помочь

Радуцкий обратился к «Красному кресту» (фото из открытых источников)

Свою просьбу помочь нашей стране с обеспечением этими реагентами, представителям "Красного Креста" направил свое обращение глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования от "Слуги Народа" Михаил Радуцкий.

"Из-за варварских действий путинских фашистов в Мариуполе, Харькове, Херсоне, Чернигове, Сумах и других городах ситуация приближается к гуманитарной катастрофе. Системы централизованного водоснабжения разрушены, жителям приходится, скрываясь в подвалах и бомбоубежищах, употреблять непригодную для питья воду", — сообщил нардеп, направляя обращение от парламентского Комитета.

По словам Радуцкого, такая ситуация может способствовать возникновению и быстрому распространению инфекционных заболеваний и, как следствие, может возникнуть эпидемиологическая катастрофа.

Руководитель парламентского комитета убежден, что коллеги будут благодарны "Красному Кресту" за консультации из числа военных эпидемиологов и инфекционистов, получивших опыт работы в зонах боевых действий.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, сколько гуманитарной помощи получила Украина. С других стран начала поступать гуманитарная помощь. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная. Только за два дня в наше государство прибыло около 1000 тонн гуманитарной помощи из 12 стран.


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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=369091131890415&set=pcb.369091181890410
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