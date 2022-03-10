Названы регионы, из которых украинцам советуют временно уехать

Гражданским, не работающим на объектах обеспечения войск или города, рекомендуют по возможности выехать. Особенно, речь идет о жителях Харькова, Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время телемарафона.

Война - фото из открытых источников





"Для тех кто имеет детей, или женщины, особенно Харьков, Донецкая, Луганская области лучше уехать. Это города ожесточенных военных боев и гражданским там делать нечего. если только ты не такой гражданский, который работает в службах, обеспечивающих жизнедеятельность войск или города", — рассказал Арестович.





Сегодня с 09:00 открылись гуманитарные коридоры для эвакуации населения из ряда городов.





Напомним, российские захватчики снова стреляют по украинским городам. Они стреляют, как правило, по домам обычных людей, уничтожают объекты гражданской инфраструктуры. На днях они обстреляли Житомир. Как результат, был разрушен жилой дом, нанесены повреждения по помещению, в котором находилась котельная. Сейчас захватчики начали бомбить территорию Николаева. Российские оккупанты обстреливают николаевцев из "Градов" и "Ураганов". Об этом сообщает мэр этого города Александр Сенкевич. Он проводил прямой эфир в социальных сетях и сказал, что теперь город обстреливают по направлению от Кропивницкого установками "Град" и "Ураган".





Одна из версий: делают проверку на надежность наших блокпостов, или готовят уже новое наступление. В ночное время по городу тоже будут стрелять. Глава Николаева призвал всех горожан быть внимательными, ночевать или в подвале, или, обязательно соблюдая правила "двух стен". Данных о пострадавших или погибших сейчас нет, что не может не радовать. Сенкевич надеется, что ночные времена обойдутся для Николаева без жертв, и оборона города даст отпор, когда снова будут наступать "орки".

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