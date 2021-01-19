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Найдены тела украинцев, которые находились на затонувшем судне в Черном море

Поисково-спасательные работы продолжаются

сегодня, 10:10
Автор:

Мокрик Анастасия

В Черном море, у берегов Турции, были найдены тела двух украинцев, которые находились на затонувшем сухогрузе Arvin.  Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на МИД Украины.

Найдены тела украинцев, которые находились на затонувшем судне в Черном море

Спасатели обнаружили мертвыми двух украинцев с затонувшего судна - фото: из открытых источников

Так, сегодня, 19 января, примерно в 7 часов утра, во время поисково-спасательных работ в море нашли мертвыми двух украинцев, которые были членами экипажа затонувшего судна.  На сегодняшний день  известно, что в результате катастрофы погибли три человека. Одним из них был гражданин России, являвшийся капитаном  затонувшего судна.

Судьба еще троих украинских моряков пока остается неизвестной. Поисковые работы не прекращаются. Сообщается также о том, что всего спасти удалось шесть человек. Из них 5 – это украинцы. После случившегося их забрали в больницу. Состояние пострадавших медики оценили как удовлетворительное. Поэтому они все уже были выписаны из медучреждений.

Напомним, что 17 января в Турции, у берегов района Инкуму, затонул сухогруз Arvin. На борту находилось 12 членов экипажа. Известно, что 10 из них – украинцы. По данным МИД, причиной катастрофы стал сильный шторм. Изначально сухогруз  шел в Болгарию из Грузии. Однако из-за погодных условий ему пришлось изменить курс. Таким образом он оказался у берегов Турции.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в Швейцарии на горнолыжном курорте сошла лавина. В результате происшествия один человек погиб, один пострадал, а десять человек без вести пропали. Также сайт информировал о том, что мощное землетрясение в индонезийском Сулавеси унесло жизни десятков человек, и сотни получили ранения.



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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1912932-katastrofa-arvina-u-vodakh-turechchini-viyavili-tila-dvokh-ukrayinskikh-moryakiv
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