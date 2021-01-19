Найдены тела украинцев, которые находились на затонувшем судне в Черном море

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Мокрик Анастасия
В Черном море, у
берегов Турции, были найдены тела двух украинцев, которые находились на
затонувшем сухогрузе Arvin.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на МИД Украины.
Спасатели обнаружили мертвыми двух украинцев с затонувшего судна - фото: из открытых источников
Так, сегодня, 19
января, примерно в 7 часов утра, во время поисково-спасательных работ в море
нашли мертвыми двух украинцев, которые были членами экипажа затонувшего судна.
На сегодняшний день известно, что в результате катастрофы погибли
три человека. Одним из них был гражданин России, являвшийся капитаном затонувшего судна.
Судьба еще троих украинских моряков пока
остается неизвестной. Поисковые работы не прекращаются. Сообщается также о том,
что всего спасти удалось шесть человек. Из них 5 – это украинцы. После
случившегося их забрали в больницу. Состояние пострадавших медики оценили как
удовлетворительное. Поэтому они все уже были выписаны из медучреждений.
Напомним, что 17 января в Турции, у берегов района Инкуму, затонул сухогруз Arvin. На борту находилось 12 членов экипажа. Известно, что 10 из них – украинцы. По данным МИД, причиной катастрофы стал сильный шторм. Изначально сухогруз шел в Болгарию из Грузии. Однако из-за погодных условий ему пришлось изменить курс. Таким образом он оказался у берегов Турции.
Ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в Швейцарии на горнолыжном курорте сошла лавина. В результате происшествия один человек погиб, один пострадал, а десять человек без вести пропали. Также сайт информировал о том, что мощное землетрясение в индонезийском Сулавеси унесло жизни десятков человек, и сотни получили ранения.
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