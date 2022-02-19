НАТО закрывает свое представительство в Киеве: в чем причина

НАТО закрывает свое представительство в Киеве из-за опасений вторжения России в Украину. Об этом сообщает Суспільне.

Флаг НАТО - фото из открытых источников

"НАТО и страны-союзники очень внимательно следят за ситуацией и оценивают ее и продолжают принимать все необходимые меры. Безопасность нашего персонала является первоочередной, поэтому персонал переведен во Львов и Брюссель", — говорится в сообщении пресс-службы НАТО, предоставленном Суспільному.

Только часть работников переедет во Львов, поэтому офисы все же продолжат работу.

Как сообщали ранее "Комментарии", Соединенные Штаты переносят свое посольство в Украине из столицы Киева в западный город Львов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, ссылаясь на "резкое ускорение наращивания российских сил".

Этот шаг сделан после того, как американские официальные лица предупредили, что Москва продолжает накапливать более 100 000 военных у границы России с Украиной и в соседней Беларуси, и в любой момент может совершить сокрушительное нападение, в том числе на Киев. Москва отвергает обвинения Запада в планировании вторжения.

Также "Комментарии" писали, что Байден инициирует переговоры с союзниками по НАТО, чтобы обсудить ситуацию в Украине. По инициативе Вашингтона состоится телефонный разговор лидеров стран-членов НАТО. Президент США Джо Байден инициирует такой разговор с союзниками из-за угрожающей ситуации вокруг Украины. Канада уже официально подтвердила подобные переговоры в телефонном режиме. Весь разговор будет посвящен исключительно Украине.

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